Flagrado há um mês furtando em sindicato, “Ladrão do Boné” furta celular em clínica

O 1º Campeonato Acreano de Fisiculturismo e Fitness ocorrerá neste sábado, dia 14, na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), mas nesta sexta-feira, dia 13, uma prévia da competição reuniu vários atletas no SESC Bosque para o processo de pesagem e medição.

Os candidatos inscritos na competição foram distribuídos em 12 categorias, sendo duas delas apenas para mulheres. O evento é realizado pela Federação Acreana de Fisiculturismo (WBPF/AC), que na quinta-feira, dia 12, já havia ministrado o curso de arbitragem, com a participação de pelo menos 20 participantes.

Segundo o presidente da World Bodybuilding & Physique Sports Federation (WBPF), Reginaldo Gomes, que veio ao Acre para acompanhar a programação do campeonato a etapa de pesagem e medidas é essencial para o bom desenvolvimento do evento. Cada um fica em sua respectiva categoria.

“Algumas categorias são somente peso, outras só altura, e algumas peso e altura. Todas as correções, adaptações e ajustes estão indo feitos hoje. Todos precisam apresentar a vestimenta da competição de amanhã. O que pode ou não vestir vai depender muito da categoria em que o atleta vai participar”, explica.

A atleta do Acre, Tais Aquino, de 24 anos, é uma das que vai se apresentar na competição. Treinando forte para o evento há pelo menos três meses, a jovem di que é preciso disciplina para manter o corpo. Vinda do sedentárias, a garota destaca que passou a ter qualidade de visa praticando musculação.

“Eu já venho há uns três anos me preparando para estar pronta a um campeonato. Eu tinha bastante peso, era sedentária e me descobri hipertensa. Comecei a correr e acabei conhecendo esse mundo fisiculturista, e me apaixonei. Sempre acompanhada, o meu coach Márcio Garcia me ajudou e estou na expectativa de amanhã”, pontua.

Morador de Porto Velho, em Rondônia, o jovem Gabriel Castro, de 19 anos, diz que começou a treinar musculação aos 13 anos, mas que desde os 18 anos tem impulsionado isso. Agora, preste a participar da primeira competição oficial, diz que dará o melhor.

“Eu tenho me esforçado muito, e tenho tipo muito apoio do meu coach, então acredito muito que estou bem. Estou há três meses focando muito na competição, nesse campeonato, e nós vamos participar amanhã. De porto Velho vieram algumas outras pessoas também”, diz.

O campeonato acreano

