Eliminatória do rodeio agita segunda noite da ExpoBoca

O show pirotécnico preparado pela equipe de organização da 7ª Expoboca levou ao delírio o grande público presente na abertura da festa agropecuária, ocorrida ontem (12), em Boca do Acre.

O prefeito Zeca Cruz foi o grande anfitrião da noite recebendo autoridades e convidados para o maior evento do setor na Calha do Purus.

Com o segundo maior rebanho do Amazonas, Boca do Acre é o maior pólo exportador de carne bovina da região o que fortalece a economia.

Ao falar na abertura do evento, Zeca Cruz lembrou do esforço do município para realizar a feira e anunciou um pacote de obras que será executado na cidade. Ele confirmou a presença do governador Amazonino Mendes na Expoboca no próximo sábado, e convocou a todos para se empenharem no desenvolvimento da região.

A estimativa dos organizadores é que até domingo, quando se encerra a feira, cerca de 35 mil pessoas passem pelo parque.

Também no domingo acontece a tradicional cavalgada a partir das 10 horas da manhã, e a noite, no parque, serão conhecidos os vencedores do rodeio e a rainha da Expoboca 2018. Uma premiação de R$ 15 mil vai ser distribuída entre os campeões.