Dupla em motocicleta tenta matar jovem de 20 anos com dois tiros

Em um confronto onde o líder do grupo A esteve em uma tarde irreconhecível, a Juazeirense goleou o Atlético Acreano por 4 a 0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, no interior da Bahia, neste sábado (14), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Cancão atropelou o líder Galo Carijó em menos de 30 minutos do primeiro tempo, definindo o jogo com os atacantes Salatiel e Toni Galego, que marcaram duas vezes cada e ajudaram a equipe baiana e respirar na briga contra o rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga no G-4.

O resultado não muda a situação do Atlético Acreano no grupo A. O Galo Carijó se mantém na liderança com 26 pontos, mas pode ver a diferença cair de quatro para um ponto para o Náutico, vice-líder, que tem 22 e joga contra o Salgueiro, fora de casa, nesta segunda-feira (16). A Juazeirense ganha uma posição e está em oitavo, provisoriamente, com 16 pontos, fora da zona de rebaixamento. O Cancão, no entanto, pode voltar para o nono lugar caso o Salgueiro, que tem 15 pontos, vença na rodada.

A Juazeirense volta a campo no próximo sábado (21), para enfrentar o Náutico, na Arena de Pernambuco, no Recife, capital pernambucana, pela 15ª rodada da Série C, às 16h (de Brasília). O Atlético-AC recebe o Globo FC, no domingo (22), às 18h (de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco, capital do Acre.

O Jogo – A partida iniciou com os dois times marcando forte. Muito modificado, o Atlético-AC ainda buscava o melhor entrosamento, enquanto a Juazeirense tentava evitar dar espaços para o setor ofensivo do líder. O time baiano marcava em cima e aos 12 minutos, após uma roubada de bola, o lado de direito de ataque teve espaço e a bola foi cruzada para Salatiel, que completou para o fundo do gol de Ruan, abrindo o placar. Dois minutos depois, o Atlético-AC ainda se ajustava e em nova roubada de bola, Capone fez a jogada pelo lado direito de ataque para Salatiel marcar o segundo do Cancão. O Atlético-AC sentiu o golpe e o setor defensivo não conseguia se encontrar. Aos 19, em mais uma jogada pela direita, Juninho Tardelli cruzou e o Toni Galego antecipou a defesa e desviou a bola para vencer Ruan e marcar o terceiro. O Atlético-AC, irreconhecível, não criava ofensivamente e aos 24 tomou o golpe fatal. Toni Galego recebeu a bola no ataque e finalizou com categoria, no ângulo do goleiro Ruan: 4 a 0. O Galo Carijó não conseguia trocar passes no meio-campo e perdia a posse de bola com frequência ao tentar ligações diretas ao ataque. Aos 34, por pouco Jussimar não marcou o quinto da Juazeirense, após perder oportunidade na pequena área. Quando consegui chegar ao ataque, o Atlético-AC acabava esbarrando na boa atuação do setor defensivo baiano. Aos 46 minutos, o zagueiro Emílio, do Cancão, cometeu falta e tomou cartão amarelo. Sem concordar com a decisão da arbitragem, reclamou, reclamou, reclamou e acabou recebendo um segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho, deixando os donos da casa com um a menos na partida antes do intervalo.

Com a boa vantagem garantida nos 45 minutos iniciais e com um jogador a menos em campo, a Juazeirense deixou o Atlético-AC tomar a iniciativa do jogo e apostou nos contra-ataques para tentar ampliar o marcador. O Galo Carijó bem que tentou, até teve algumas oportunidades para diminuir o prejuízo, mas não estava em um dia inspirado e não consegui tirar o zero do placar. O Cancão ainda conseguiu algumas jogadas ofensivas em contra-ataques, no entanto, não conseguiu mais vazar o goleiro Ruan e o placar ficou como terminou no primeiro tempo.