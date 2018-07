Afilhado político de James Gomes declara apoio a Marcus Viana, abandona o Progressistas e se filia ao PDT

O candidato derrota a prefeito do município de Senador Guiomar, Jorge Catalan, afilhado político do ex-prefeito James Gomes (Progressistas), realizou uma reunião em sua casa na noite de quinta-feira (12) com a presença do pré-candidato a vice-governador Emylson Farias (PDT), declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Acre, Marcus Viana, do PT, e assinou sua ficha de filiação ao Partido Democrático Trabalhista, legenda que integra a Frente Popular do Acre (FPA), coligação capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores.

A convite de James Gomes, Jorge Catalan foi candidato a prefeito do Quinari pelo partido do pré-candidato ao governo do Acre pela oposição, Gladson Cameli, ficando na penúltima colocação, atrás de Branca Menezes, que era apoiada pelo deputado federal Major Rocha (PSDB) e do vencedor da disputa, André Maia (PSD), que recebeu o apoio do senador Sérgio Petecão. De acordo com nota encaminhada pela assessoria de Emylson Farias, 80 pessoas entre amigos e familiares participaram do ato de filiação do engenheiro Jorge Catalan.

“O importante ato consolidou a vinda do líder político e militante histórico da oposição para o projeto da Frente Popular”, diz a nota ao se referir a Catalan, mas os histórico político do engenheiro inclui apenas uma disputa eleitoral quando contou com o apoio da Mailza Gomes (Progressistas), primeira suplente do senador Gladson Cameli. A saída de Jorge Catalan da oposição remonta o gesto de James Gomes, que foi acusado de traição pelo deputado federal Major Rocha, quando deixou o PSDB para se filiar ao PP em 2015.