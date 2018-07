Há cheiro de renovação também em alguns partidos da Frente Popular

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Dizem pelos quatro cantos do Acre que o projeto político da Frente Popular — coligação comandada com mãos de ferro pelo PT – estaria capengando, com o surrado discurso de esperança, renovação e o eterno novo que ficou encardido pelo tempo que vem sendo usado. Mas a realidade em alguns agremiações que integram o bloco de partidário que administra o Estado há 20 anos é bem diferente. A renovação nos pequenos partidos parece mais viável.

No PHS, a ordem é renovação com qualidade e visão política apurada. Um exemplo é o lançamento da pré-candidatura de Jefferson Barroso, suplente de vereador de 24 anos que deverá participar de sua terceira eleição desta vez disputando um cadeira de deputado federal pela legenda que apesar da pouca estrutura financeira, conta com um grupo aguerrido comandando pelo presidente Manoel Roque, dirigente que não se abala com as baixas no partido.

Jefferson Barroso, que é formado em Direito, foi considerado um fenômeno eleitoral quando se candidatou a primeira vez pelo PV. À época, com apenas 17 anos, quase desbanca medalhões da política de Rio Branco. Barroso (já tem até sobrenome de ministro do STF) é defensor da política de oportunidades para jovens e adultos como única forma de construir uma sociedade justa. Detalhe, ele não carrega o ranço ideológico desagregador impregnado nos cardeais da FPA.

Raimundinho é candidato à reeleição

Depois que um grupo de apoiadores se manifestou por uma candidatura de Raimundinho da Saúde (Podemos) a deputado federal, ele agradeceu a confiança, mas resolveu concorrer à reeleição a deputado estadual. “Acredito que posso contribuir mais com os servidores e os usuários da saúde ficando mais próximo dos problemas e apresentando soluções das demandas que aparecem em todo o Estado. Tenho percorrido os 22 municípios nesses quase quatro anos de mandato e percebo que os desafios ainda são muitos. Quero continuar ajudando, conversando, colhendo propostas e levando as demandas da população ao Poder Executivo. Por isso, eu decidi que sou pré-candidato a deputado estadual”.

Cadê os apitos?

O arranca-rabo entre o governador Sebastião Viana, do PT, com o senador Sérgio Petecão (PSD) por causa dos problemas na segurança pública do Acre trouxe de volta os apitos do projeto “vizinhança solidária”. Um dos três leitores do blog, petista por sinal, ligou e fez o seguinte declaração: Ontem lá na esquina de casa teve um tiroteio. Só aconteceu porque eu não tinha um apito daqueles que Sebastião e a Acisa distribuíram. Se eu tivesse, esses bandidos iriam ver o que iria acontecer. Cadê os apitos?”. Acredito que foi mais um dos dezenas de projetos do governo parceiro que não vingou, mas acredito que não seria prudente colocar um apito na boca para encarar bandido armado. Pri-pri-pri.

A juventude socialista pede passagem



A juventude do PSB lançou quatro pré-candidatos a deputado estadual este ano. A informação é de Thiago Elias, o presidente municipal da Juventude Socialista Brasileira, que disputa uma das 24 cadeiras na Aleac. Ele destaca que o momento político brasileiro é de mudanças profundas e o PSB estaria se preparando para renovar seus quadros em nível estadual. “Não será fácil competir com vários candidatos com o poder de capital grande, mas vamos levar a força da juventude na campanha. Thiago Elias é católico, líder da Pastoral da Juventude da paróquia Santa Rita de Cassia, acadêmico de administração e tem 21 anos de idade. Ele tem fé que parte do eleitorado abandone as velhas práticas de vender o voto. Ele também é bom de garfo.

O protesto do Xerife

O delegado aposentado Walter Prado aderiu às redes sociais e vem demonstrando seu descontentamento com a área de segurança pública do Acre. O Xerife, como ficou conhecido no Estado, criou a Força Tarefa que percorria as ruas de Rio Branco para combater o crime no governo Jorge Viana. Depois de dois mandatos de deputado estadual e ficar afastado da política por alguns anos para curar um câncer, Prado tem a intenção de disputar uma vaga na Aleac novamente nas eleições deste ano. Nos últimos dias, ele protestou pelo que classifica como “horário pra bandido fechando as delegacias às 14h” e prometeu apresentar um plano com nove medidas que revolverá a questão de insegurança.