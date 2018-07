Prefeito Gedeon Barros garante primeira parcela do 13º salário para servidores

Grandes eventos vêm sempre atrelados à boa organização. No caso do esporte, a competência da arbitragem influencia e muito nos resultados. Justamente por isso, a Federação Acreana de Fisiculturismo (FAF) realizou, nesta quinta-feira, dia 12, o primeiro curso de arbitragem da instituição.

Ministrado pelo presidente da World Bodybuilding & Physique Sports Federation (WBPF), Reginaldo Gomes, que veio ao Acre para acompanhar a programação do Campeonato Acreano de Fisiculturismo e Fitness, que acontece no sábado, dia 14. Cerca de 20 profissionais participaram do curso.

“Esse é um momento de capacitação para termos eventos bem avaliados, e uma competição de alto nível. Esses árbitros não atuarão apenas no campeonato de sábado, mas em todos os demais que forem realizados pela federação, já que o Acre agora passa ter uma federação”, pontua.

Reginaldo Gomes também explica que a oportunidade de qualificar esses profissionais vão aumentar o nível dos eventos e manter um padrão de excelência. Agora, explica, atletas do Acre não mais precisarão viajar a outros estados para participar de seletivas da modalidade.

“Com esse corpo de árbitros, por exemplo, outras competições e seletivas podem ocorrer aqui. Dessa forma, por exemplo, não será necessário viajar a outros locais, como muita gente faz, indo para o Amazonas ou Pará, mas participar aqui mesmo e ter mais resultados para outros eventos fora daqui”, completa.

O campeonato acreano

O Acre vai realizar no próximo sábado, dia 14, o primeiro campeonato de fisiculturismo e fitness, que deve reunir os amantes da beleza corporal e praticantes do fisiculturismo e da musculação. O evento ocorrerá na Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), a partir das 16 horas, iniciando com exposição de produtos e serviços da área, e às 19 horas com a competição.

O evento é uma promoção da Federação Acreana de Fisiculturismo e Fitness e serve como seletiva para os campeonatos Norte/Nordeste e brasileiro. O encontro também credencia o estado acreano junto à World Bodybuilding e Physique Sports Federations (WBPF), entidades internacionais da modalidade.

“Nós estamos muito felizes com o número de inscritos. Vamos inclusive reaizar o curso de árbitros, para capacitar nosso pessoal. Na quinta a gente faz a parte teórica, e no sábado os alunos farão a parte prática. Vamos fazer um evento bem organizado, com apresentação de produtos e serviços, sempre na área esportiva”, conta Leane Teles, presidente da Federação Acreana de Fisiculturismo e Fitness.

A competição

O primeiro Campeonato Acreano de Fisiculturismo e Fitness será disputado em 12 categorias diferentes e com critérios independentes: Sênior, Culturismo, Men’s Physique, Wellness e Bikini. A modalidade Culturismo será para os atletas Master. As categorias Wellness e Bikini são exclusivas às mulheres, sendo avaliados os volumes musculares corporais.