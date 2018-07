Petecão diz que Sebastião entrará para história como o pior governador do Acre

Além de debitar ao sistema financeiro a maior parcela da culpa pela crise econômica do País, o ex-prefeito de Rio Branco e deputado Federal, Raimundo Angelim [PT] não esconde que a melhor saída para tornar forte a economia do Acre é o agronegócio. “Incentivar os pequenos produtores para torná-los grandes é o nosso objetivo”, diz ele ao lamentar a falta de oportunidade para aqueles que da terra vivem. Em sua passagem por Rio branco, na última semana, Angelim deixou a timidez de lado, passou no Bar do Vaz, e bateu um papo longo com Roberto Vaz. Ele fez uma avaliação da gestão municipal e deu dicas de como proceder diante dos buracos que tanto incomodam os moradores da capital do Acre. Veja.