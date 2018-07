Jenilson Leite participa da 4ª vivência cultural e espiritual dos Huni Kui do Caucho, em Tarauacá

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) esteve presente em mais uma edição do “Vivência Cultural e Espiritual dos Huni Kui do caucho”. Esta é a quarta edição do evento cujo objetivo é o fortalecimento cultural tradicional, potencialidade turísticas, econômicas e culturais dos povos indígenas da etnia Kaxianawá, na aldeia do igarapé do Caucho, próximo à cidade Tarauacá.

A IV edição teve início no dia 09 e sua conclusão é no dia 14 de julho. Participam do evento turistas de diversas regiões do Brasil e do exterior, como por exemplo, um grupo de holandeses. Essas pessoas vêm em busca de conhecer a culturas do huni kui, comungar o chá ayahuasca, fazer o uso do rapé e caminhar na floresta nativa.

Como o próprio nome sugere, é um momento de demonstração da cultura desse povo, bem como difundir o conhecimento tradicional que passa de geração para geração por meio da tradição oral. Além disso, a vinda de pessoas para dentro da aldeia aquece a economia dos huni kui com a venda de artesanatos e o pagamento de ingressos para participarem.

A participação do parlamentar na IV edição atendeu ao convite dos caciques Nasso Kaxinawá e Antônio Kaxinawá. O parlamentar também esteve presente nas edições anteriores. Além disso, Jenilson apresentou uma indicação à mesa diretora da ALEAC para que a Secretaria de Estado de Turismo do Acre inclua a data do evento no calendário cultura do Estado.

Para o deputado, o evento é um momento de valorização da cultura indígena, do resgate das tradições. “É um evento extraordinário que os povos indígenas do caucho promovem, um momento de valorização dessa cultura e de resgate das tradições. Aqui vem gente de vários lugares do Brasil e da Europa conhecer e vivenciar a cultura huni kui”, comentou Leite.

O cacique da Aldeia e vereador Nasso Kaxinawá agradeceu a presença de todos os visitantes que vieram conhecer as tradições culturais dos huni kui do Caucho. “Para nós é um momento muito especial, pois temos a oportunidade de fortalecer e difundir os conhecimentos do nosso povo”.

A turista Camila Queiroz, que participa do evento desde a primeira edição, destaca o momento como gratificante. “Ter contato com a medicina tradicional, com a cultura desse povo, é algo que traz renovação espiritual, é muito gratificante participar dessa festa”, enfatizou.

O vereador Carlos Thadeu (PCdoB), presidente da Câmara de Tarauacá, também participou do evento destacando suas potencialidades.