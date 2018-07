Em Brasília, Rocha e Gonzaga buscam soluções para apagão de internet no AC

Além de fazer críticas à oposição pelo pedido de intervenção federal na segurança pública feito ao presidente Michel Temer (MDB), o governador Sebastião Viana (PT) também anunciou que 25 agentes penitenciários do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) foram demitidos de suas funções por estarem “contaminados”.

Pelas investigações, estes funcionários estariam prestando serviços para as organizações criminosas presentes dentro do sistema carcerário do Estado. Segundo o governador, eles estavam “contaminados por condutas fora dos padrões éticos do direito administrativo”.

“Essas medidas de força [as demissões] são necessárias e inadiáveis”, disse Viana. Para ele, essa “contaminação” ocorre por pressão do crime organizado que atua em todo o país. “Nós não toleramos isso.”

Operação Ilha Grande

Ainda na coletiva, Sebastião Viana comemorou os resultados da operação Ilha Grande, realizada na manhã desta quinta-feira (12) em Cruzeiro do Sul, que cumpriu 143 mandados de prisão. Segundo ele, ações como essas são frutos do trabalho de inteligência desenvolvido pela sua equipe de segurança pública.

“Mesmo diante da omissão do governo federal no controle das fronteiras, nós estamos fazendo o esforço, além da nossa capacidade, para travar, reduzir essa onda de violência que se abate no Brasil inteiro”, disse o governador.

Ele informou que mais operações do tipo serão realizadas nos próximos meses. “Temos mais operações em curso dentro do Estado do Acre, com execuções sempre planejadas, com antecedência e a responsabilidade necessária.”