Em bate-boca com Petecão, Jorge e Sebastião poderiam ter ido pegar um refrigerante

O ex-governador Binho Marques acredita que o governo de Sebastião Viana enfrenta “realidades mais difíceis” na área da segurança do que as gestões dele e de Jorge Viana. O comentário de Binho foi publicado na página do jornalista Altino Machado no Facebook em resposta a uma postagem do jornalista sobre a existência do crime organizado no Acre durante os governos da Frente Popular.

O ex-governador lembrou que em seu governo houve importantes reformas na segurança pública, no sistema penitenciário e no socioeducativo, mas que foram interrompidas.

“Tenho certeza que o Jorge enfrentou e o Tiao está enfrentando realidades mais difíceis do que as que enfrentei como governador. O Jorge enfrentou o esquadrão da morte com um comando local muito forte, que gozava de muita autonomia para agir. O Esquadrão da Morte que o Jorge enfrentou cuidava de uma parte da logística do crime do eixo Rio-São Paulo. O Acre era uma passagem de drogas e armas para outras organizações sem que elas interferissem muito no modus operandi dos criminosos locais. O Tião está enfrentando outro tipo de organizações criminosas. São controladas de fora para dentro. E isso acontece quando o narcotráfico perde força na Colômbia e se fortalece mais próximo de nós (Peru e Bolívia). No meu governo não enfrentei situações tão complexas. A realidade era mais simples. Em função disso pude fazer uma grande reforma na segurança pública, no sistema penitenciário e no socioeducativo (que foram interrompidas).”

O debate em torno do tema segurança pública ganhou força nesta quarta-feira, 11, no Acre depois do discurso polêmico do senador Sérgio Petecão, do PSD, no Senado, pedindo intervenção federal no estado e culpando o governo de Sebastião Viana pelos índices de violência no Acre.