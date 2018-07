Em ano eleitoral, Estado do Acre terá R$ 5 milhões a mais no Bolsa Família

Os contribuintes brasileenses terão um prazo maior para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 2018 em cota única e também do primeiro boleto para quem optou pelo parcelamento. A primeira data de vencimento que seria no dia 30 de junho foi prorrogada para 30 de setembro.

“A prorrogação foi uma decisão tomada juntamente com a Prefeita Fernanda Hassem, que devido à crise financeira que se encontra o país, para que as pessoas consiga se adequar e planejar o orçamento e consiga pagar o IPTU. Então, a Prefeitura decidiu pela prorrogação, a fim de não prejudicar os contribuintes”, informou Silvio Cardoso, gerente do Setor de Cadastro Arrecadação e Tributos.

O pagamento em cota única até o dia 30 de setembro garante ao contribuinte um desconto de 20% no valor do imposto devido. Quem optar pelo parcelamento, terá direito a 4 parcelas, em função da prorrogação do prazo do primeiro vencimento.

O gerente do Setor de Cadastro ressaltou que estará com as equipes nas ruas entregando os carnes nas residências, caso os moradores não recebam em suas casas durante o prazo prorrogado devem se dirigir ao prédio do Setor de Cadastro localizado na rua Odilon Pratagí, nº 1001 ao lado da Câmara Municipal.

Para que serve o IPTU

O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma taxa que é paga sobre um imóvel ou terreno. A cobrança do imposto é determinada pelo Artigo 156 da Constituição Federal. Todo o dinheiro que é arrecadado com a cobrança vai para os cofres da Prefeitura, que o usa para custear despesas municipais que retornam para a população da cidade.

A exemplo dos benefícios que a Prefeitura de Brasileia conquistou com arrecadação do IPTU, é a adesão da Van para o transporte dos pacientes que realizam hemodiálise em Rio Branco, reforma do Mercado Municipal de Brasileia, camionetes e motos para as secretarias municipais.