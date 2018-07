Acre realiza 1º Campeonato de Fisiculturismo e Fitness no sábado, dia 14, na FAAO

O governador Sebastião Viana escalou os secretários de Segurança, Vanderlei Thomas, e de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, além dos comandantes da PM, Marcos Kinpara, e do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista, para repudiar em nota as declarações do senador Sérgio Petecão (PSD) proferidas no Senado, na sessão desta terça-feira, 10, contra a ineficiência do governo do Estado no combate à violência no Acre.

Além de uma nota assinada por Sebastião Viana na tarde desta quarta-feira, 11, em que o governador diz que o senador tem uma mandato pífio e se aproveita do momento crítico que o estado enfrenta, foram emitidas mais três notas de repúdio distintas: uma assinada pelos comandantes da PM e do Corpo de Bombeiros e outras duas assinadas pelos secretários de Segurança e de Polícia Civil.

Todas as notas exaltam o governador Sebastião Viana e destacam as ações da segurança pública no combate à criminalidade.

Nas últimas duas semanas foram registrados no Acre 20 assassinatos e várias tentativas de homicídio. A insegurança que causa pavor na população levou o senador Petecão a clamar por intervenção federal no Acre.

Para ele, o governador Sebastião Viana precisa ter humildade e pedir ao governo Michel Temer ajuda das forças federais. “O Acre está pior que o Rio de Janeiro”, disse.