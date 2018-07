Sebastião anunciou aprovação do projeto do “Soldão” para Policiais Militares e Bombeiros antes da matéria chegar na Aleac

O governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, anunciou a aprovação do projeto que incorpora todas as gratificações aos salários de policiais e bombeiros militares antes mesmo da matéria ser apreciada no Poder Legislativo. A informação é do deputado Gerlen Diniz (Progressistas) que usou a tribuna nesta terça-feira (10) para destacar que apenas um e-mail chegou na Aleac até o momento informando da existência do projeto anunciado com antecedência.

“A agência estatal de notícias anunciou que o projeto foi aprovado quando o mesmo sequer chegou na Assembleia Legislativa. Perguntei aos servidores da área de projetos da Casa, mas até agora não chegou nada. Hoje chegou apenas o e-mail. Isso demonstra que o governo está se lixando para o Poder Legislativo. Tudo que ele manda pra cá, ele tem a certeza que vai ser aprovado sem nenhuma alteração, sem que os deputados façam qualquer sugestão”, destaca Diniz.

Sebastião Viana anunciou na última quinta-feira (05), durante entrevista coletiva e vídeo ao vivo nas redes sociais, a reestruturação dos cálculos do vencimento básico de policiais e bombeiros. A partir deste mês, os profissionais passam a ter todas as gratificações incorporadas ao salário base, de forma unificada, sem riscos de perdas até a reserva [aposentadoria]. O benefício foi anunciado antes do termino do prazo concedido pela lei eleitoral para as concessões no executivo.