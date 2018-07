“Sebastião pede Lula livre enquanto o povo do Acre está preso dentro de casa”, diz Luiz Gonzaga

A deputada Jéssica Sales (MDB-AC) vem consolidando ainda mais a atuação da principal bandeira do seu mandato: a captação de recursos para as mais diversas áreas. A parlamentar se destaca pela forte gestão junto aos órgãos federais que resulta na liberação de emendas e de recursos extras que permitem a execução de demandas da população e das administrações municipais.

Através das emendas de sua autoria ao orçamento d 2018, ela conseguiu empenhar para Cruzeiro do Sul o valor de R$ 650 mil que será executada pela prefeitura em favor das entidades Missão Família – Obra Irmã Demétria, Educandário e Pastoral da Criança, na compra de equipamentos diversos como, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, instrumentos musicais e materiais diversos para a estruturação das entidades. Foi um compromisso assumido pela emedebista por ocasião de visita que fez recentemente à essas entidades.

“Essas entidades desempenham um papel social muito importante para as crianças de famílias de baixa renda em Cruzeiro do Sul e de outras localidades da região do Juruá A Pastoral da Criança da Diocese de Cruzeiro do Sul faz um trabalho contínuo na primeira infância, desde a gestação, com orientações básicas às mães até aos 6 anos de idade com evangelização e cidadania. Atualmente são 9.387 crianças cadastradas na Diocese” – comemorou.

A Missão Família faz um trabalho de acompanhamento das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, crianças de rua, menores infratores que cumprem medidas socioeducativas, promovendo atividades, oficinas, cursos de informática e de música.

O Educandário é outra entidade apoiadora das crianças carentes ou em risco social. Oferece atividades em tempo integral, atendimento médico e odontológico e trabalha o fortalecimento do vínculo da criança com família.

“São obras sociais de grande alcance que se sustentam através de doações e parcerias, portanto, me sinto muito bem em poder colaborar através do meu mandato. Felizmente existe políticas sociais que nos possibilitam apoiar projetos dessa grandeza” – disse a parlamentar.

Outro valor de emenda garantido no orçamento 2018 para Cruzeiro do Sul foi R$ 1.200 milhão para a ampliação do Mercado do Peixe com a implantação de fábrica de gelo e aquisição de equipamentos para a produção agrícola. A piscicultura é uma das principais atividades econômicas do município e a produção do pescado é bastante expressiva. A ampliação do Mercado do Peixe beneficiará mais de 200 produtores locais que utilizam o espaço para comercializar o produto.

Parte do empenho é para a aquisição de trator de esteira e caminhonete tipo pick-up que servirão de apoio à assistência técnica ao produtor, no preparo da terra para o plantio e na melhoria das condições de escoamento da produção.

Outra conquista recente, com grande esforço da parlamentar, foi o recurso extra orçamentário para o município de Feijó, o valor de R$ 1.800 milhão já garantido através do Ministério do Turismo será para a prefeitura construir uma praça na cidade e revitalizar a área do Açude Velho com a recuperação das encostas, instalação de quiosques e calçadas. “Ambas as obras que serão executadas em Feijó terão um projeto moderno que transformarão os espaços em pontos de encontro agradáveis para o lazer e o entretenimento” complementou.