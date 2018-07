PRB, Podemos e PROS decidem que não há possibilidade de aliança proporcional com PT e PCdoB

A mais recente crise de violência que assola a população acreana pode ser explicada, em parte, pela retomada da guerra entre as facções criminosas por territórios do tráfico, como prega o discurso oficial da gestão Sebastião Viana (PT). A falta de investimentos na segurança pública por este mesmo governo também está entre as causas do terror que, entre suas vítimas, deixa inocentes.

Levantamento realizado por ac24horas junto ao Portal da Transparência mostra que a Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, teve menos de um terço de todo o seu recurso previsto para 2018 liberado nos seis primeiros meses deste ano.

Já a Polícia Civil, que tem como suas atribuições investigar a atuação destas organizações por meio da inteligência, antecipando-se a suas ações, teve menos da metade de seu orçamento disponibilizado entre janeiro e junho últimos. Dos R$ 8,3 milhões empenhados até dezembro, R$ 3,2 milhões de fato puderam ser usados.

Já na PM a situação foi ainda mais delicada; dos R$ 13,2 milhões orçados para o ano todo, apenas R$ 3,6 milhões estiveram à disposição da corporação para desenvolver suas atividades nos 22 municípios.

Se as duas polícias do Estado passaram por este contingenciamento,, o mesmo não se pode dizer da Casa Civil de Sebastião Viana, responsável por cuidar da agenda política do governador.

Conforme os dados do Portal da Transparência, a pasta tem uma verba empenha de R$ 3,9 milhões para 2018; até o fim do primeiro semestre, R$ 3,6 milhões foram usados, representando mais de 90% do total. Em comparação com o mesmo período de 2017 (ano não eleitoral), a Casa Civil gastou R$ 1,7 milhão a mais; já a PM contou com R$ 1,1 milhão a menos.

Recursos PM para policiamento

Orçado: R$ 13,2 milhões

Liquidado até junho: R$ 3,6 milhões

Polícia Civil

Orçado 2018: R$ 8,3 milhões

Liquidado junho: R$ 3,2 milhões