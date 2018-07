Após boatos de possível acordo político, Ilderlei aparece lado a lado com Sebastião

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas), esteve lado a lado com Sebastião Viana durante solenidade em Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira, 09, em que o governador anunciou investimentos de R$ 3 milhões na área de saúde na região do Juruá.

A aparição do prefeito ocorre em meio a boatos de que ele teria feito acordos políticos com Sebastião nos bastidores.

Para completar as especulações , o Estado vai pagar o salário de Idelcleide Cordeiro, nomeada por Ilderlei como chefe de gabinete da prefeitura de Cruzeiro do Sul. A publicação da cessão, assinada por Sebastião Viana, foi publicada no Diário Oficial.

Ilderlei Cordeiro é do Progressistas, partido que tem como pré-candidato a governador, o senador Gladson Cameli, nome que desponta como principal adversário do pré-candidato do PT, Marcus Viana, pupilo de Sebastião Viana, com quem Ilderlei teria feito acordo.