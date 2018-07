Acre registra 37 afogamentos em rios entre janeiro e junho de 2018

Nestes dias, durante a noite, você pode ver todos os cinco planetas que são visíveis a olho nu. São eles, em ordem decrescente de brilho; Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Mercúrio. A informação é do pesquisador meteorológico Davi Friale.

O primeiro a aparecer, ainda de dia, após as 16 horas, é Vênus, do lado oeste, onde o Sol se põe, mas é no início da noite que seu brilho é intenso. O planeta Marte, aparece do lado leste, onde o Sol nasce, por volta das 20 horas, sendo o mais vermelho de todos os pontos no céu. Júpiter aparece quase na vertical, assim que anoitece. Saturno fica entre Júpiter e Marte, quase alinhado com eles. Mercúrio aparece logo no início da noite, entre o horizonte e o planeta Vênus, alinhado com os demais, e tem o brilho mais fraco de todos.

Frio

Uma forte onda de frio polar chegou, com ventos intensos na segunda-feira (9/7/2018). A temperatura caiu no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso, no sul do Amazonas, no sudoeste de Goiás e nas planícies da Bolívia e do leste e sudeste do Peru. Assim, o frio noturno vai continuar nos próximos dias.