Violência poderá ter o mesmo efeito eleitoral que a mudança de horário

Quem não se lembra da mudança de horário que aconteceu no Acre, em 2009? Na época, o projeto era do então senador Tião Viana (PT) que também se tornou candidato a governador em 2010. O Governo Federal estava na mão do PT e tudo indicava uma vitória fácil de Tião contra Bocalom (PSL), um quase desconhecido na política acreana e sem recursos para a campanha. Mas a mudança do fuso horário tinha causado muito mais revolta na população acreana do que os petistas tinham previsto. Veio a eleição e Viana acabou ganhando de Bocalom com uma diferença menor que 1% dos votos. Pois o que está acontecendo com a violência no Acre, na minha opinião, poderá ter um efeito eleitoral parecido. A falta de um posicionamento e de ações efetivas do atual Governo do PT em relação aos assassinatos, na maioria de jovens, poderá atrapalhar os planos do candidato da FPA Marcus Alexandre (PT) de chegar ao Palácio Rio Branco. Ainda mais que caprichosamente seu vice Emylson Farias (PDT) foi durante quase toda a atual gestão estadual o secretário de segurança. O clima de medo e insegurança em Rio Branco e nos demais municípios acreanos está fomentando uma revolta silenciosa que poderá se refletir na escolha do próximo governador.

Ainda dá tempo

O Governo do Acre tem que se posicionar energicamente em relação a essa situação de violência. Não dá mais pra deixar “ao Deus dará”. Ao invés de achar culpados, tem que mostrar à opinião pública que está tomando medidas para trazer de volta a paz aos acreanos. Se isso não acontecer com urgência preparem-se para um “desastre eleitoral”.

A força do “contra”

Pelo que eu tenho sentido atualmente existem mais votos contra ao atual grupo petista no poder do que em candidatos da oposição. A revolta por essa situação de violência descontrolada pode desencadear o silencioso voto de protesto. Lutar contra isso é quase impossível.

Urgência

A paz precisa ser reestabelecida no Acre. O governador Tião Viana deve abrir o diálogo com a sociedade. Obviamente que existem realmente vários fatores complexos nessa questão da violência, mas é preciso se aproximar da população com argumentos que gerem a esperança do “cessar fogo” dessa “guerra”. Tem que ser um misto de solidariedade e ações práticas.

Luz no final do túnel

No domingo à noite, depois de no sábado vários jovens morrerem, inclusive, alguns inocentes, realmente vi muita polícia na rua em Rio Branco. Mas o momento pede ao invés de blitz de Álcool Zero, outras blitz de desarmamento.

Ponta do iceberg

Quando o governador publicou nas suas redes sociais “Lula Livre”, no domingo, li as reações dos internautas. A maioria dizia que Lula ficaria livre, mas o povo do Acre estava aprisionado em casa com medo de sair na rua por causa da violência. Bem, no final das contas todos continuam presos.

Vantagem do UBER

O UBER é um serviço de transporte que está beneficiando milhares de usuários de baixa renda em Rio Branco. Gente que não tinha condições de pagar um táxi. Além disso, são mais de 1.100 motoristas que estão trabalhando e gerando renda pras suas famílias. A prefeita Socorro Nery (PSB) deve pensar melhor para mandar votar essa projeto do Executivo que cria enormes dificuldades para os motoristas de UBER. Estão criando condições burocráticas descabidas.

Pra quê a pressa?

Pelo que fiquei sabendo a reunião na prefeitura só teve representantes dos taxistas e dos mototaxistas. Não chamaram ninguém representado os motoristas da UBER. Calma lá, isso não é muito democrático. A UBER é uma realidade não só em Rio Branco, mas no mundo inteiro. Debatam mais com todos antes de levarem esse projeto à votação na Câmara Municipal de Rio Branco. Elaborem melhor. Com diálogo tudo se resolve.

Entendo os taxistas

Sempre fui usuário de táxi. Tenho um depoimento muito favorável à categoria. Mas o UBER também faz parte agora do sistema de transporte urbano da nossa Capital. Por que negar isso? A quem interessa acabar com a UBER em Rio Branco? Os taxistas estão convivendo pacificamente com essa concorrência saudável. Eles (os taxistas) precisam também serem isentos de vários impostos pra poderem entrar numa concorrência com a UBER porque quem ganha é a população.

Atraso

Considero uma violência contra os usuários de transporte e um atraso para Rio Branco se conseguirem acabar com a UBER. E com esse projeto que vai à votação na Câmara, possivelmente essa semana, irão conseguir. Um atraso em relação ao resto das nossas capitais brasileiras.

Tudo mais caro

Por quê no Acre temos que pagar a gasolina mais cara do Brasil? A passagem de ônibus mais cara? A passagem de avião mais cara? A energia mais cara? O preço da alimentação mais cara? ICMS para os comerciantes mais caro? E quando surge um serviço de transporte mais barato como o UBER querem acabar. Misericórdia com a população minha gente.

Chega por hoje, acabou a paciência!