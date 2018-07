Um deputado federal do Acre no ranking dos políticos mais atuantes do país

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

Pois é meus três leitores, o Acre não é destaque apenas na violência. E que foi que disse que não temos bons políticos na nossa terra? O deputado federal Alan Rick (DEM) é um exemplo de bom representante público. Ele vem sendo considerado uma das mais importantes lideranças políticas do Estado. Foi o que o levou a ser eleito pelo site políticos.org, como o mais atuantes da bancada acreana, entre deputados e senadores. Alan Rick foi o único parlamentar da bancada a obter nota 100 no quesito “qualidade legislativa”, e está em sétimo lugar entre os parlamentares de maior credibilidade na Região Norte, além de o ocupar a 84ª posição no ranking de políticos mais produtivos no Legislativo Federal, de um total de 694 (513 deputados e 81 senadores).

De acordo com políticos.org, a publicação tem o objetivo de contribuir para que o eleitor possa escolher melhor seus representantes. O que difere sua análise da maioria dos rankings de avaliação dos deputados federais é o fato de que este se baseia na produção de cada parlamentar, como votou ou deixou de votar em matérias de interesse do cidadão, projetos e pareceres apresentados em plenário e nas comissões. Outro fator importante é a participação em sessões deliberativas da Casa e ser ou não alvo e processo na Justiça, ou seja, ser parlamentar ficha limpa, caso de Alan Rick, o que aumenta ou diminui índice de cada um. Para coroar o mandado fica faltando governo do Acre não perder suas emendas de R$ 6 milhões para reformas de dois importantes hospitais.

Sebastião se solidariza a Lula e esquece das vítimas da guerra no Acre



O governador Sebastião Viana, do PT, passou todo o violento domingo na torcida pela liberdade do ex-presidente Lula, mas em nenhum momento usou as redes sociais para se solidarizar com os familiares de vítimas inocentes da guerra de fações. O petista poderia expressar o mesmo sentimento que ele nutre pelo líder condenado, em primeira e segunda instância pela Justiça, pela esposa e filhos do salgadeiro que tombou crivado de balas em um dos bairros da parte alta da cidade. O petista poderia ainda fazer uma homenagem ao estudante de 16 anos, que também padeceu na chuva de balas que não vem distinguindo os inocentes dos membros de grupos do crime organizado. Diante do conselho desastrado do secretário de segurança, que o povo tem que se acostumar com a violência, Viana poderia fazer um post de “Acre livre da violência” ao invés de Lula Livre.

PHS de Manoel Roque fica na Frente Popular

Apesar de balançar com as propostas de Gladson Cameli, Sérgio Petecão e outras lideranças de oposição para abandonar o barco da Frente Popular do Acre — coligação comandada com mãos de ferro pelo PT – o PHS de Manoel Roque vai permanecer no bloco de partidos que apoiam o pré-candidato ao governo do Acre, Marcus Viana, do PT. Os motivos são muitos, mas o principal foi a boa conversa que Roque manteve com Marcus Viana. O líder partidário afirma que há vários pontos de discordância entre ele e os cardeais petistas, mas permanecerá na FPA porque o ex-prefeito de Rio Branco poderá mudar muitos vícios que a coligação acumulou nos últimos 20 anos, caso vença a disputa pela cadeira do executivo estadual. “Vou permanecer critico quando os aliados estiveram sendo maltratados, mas vou abraçar a candidatura do Marcus”, diz Manoel Roque.

Marcio Bittar alfineta Jorge Viana



O pré-candidato ao Senado, Marcio Bittar (MDB) vem deixando claro que seu adversário direto é o senador Jorge Viana, do PT. O emedebista alfinetou o petista que foi o entrevistado do Bar do Vaz no último final de semana. Bittar afirma que Viana não pode culpar todo mundo pelas mazelas que o Acre atravessa e nem pode justificar que Sebastião Viana, do PT, faz um governo desastroso porque assumiu o Estado no pior momento para administrar. Para Marcio Bittar, o PT é o culpado pela corrupção e o avanço do crime no Brasil. “Sebastião recebeu o Estado em péssimas condições foi das mãos de vocês mesmos. Depois de 20 anos de poder estão entregando o Acre mais pobre e mais violento”, destaca Bittar, ao afirmar que em época de eleição, o senador Jorge Viana “aparece com solução para tudo, mas a solução é a mudança política”.

Campanha formiguinha



Sem estardalhaço e mantendo a rotina de visitas aos quatro cantos do Acre, que adotou desde o primeiro ano de seu mandato, o deputado estadual André da Droga Vale (PRB) vem trabalhando para viabilizar seu nome para voltar ao Poder Legislativo no próximo ano. Contando com uma boa equipe de apoiadores, ele destaca que fará uma campanha formiguinha, de porta em porta, apresentando as conquistas de seu mandato e reafirmando o compromisso com seus antigos e novos eleitores. “Estamos fazendo um mandato equilibrado, sem ataques a adversários, com muitas propostas e levando as reivindicações das comunidades ao Poder Legislativo. Procuramos fazer a boa política, sem picuinhas, respeitando o contraditório e procurando proporcionar uma boa representação a todos os eleitores que confiaram na nossa capacidade”.

Raimundinho é federal?

Parte do grupo de Raimundinho da Saúde (Podemos) estaria tentando convencê-lo a disputar o mandato de deputado federal. Eles acreditam que na Câmara dos Deputados, em Brasília, Raimundinho poderia ampliar as conquistas da área de saúde para o Estado e seus colegas de trabalho. Ele até tenta desconversar quando é questionado pela vontade de seus apoiadores, e destaca que seu irmão Railson Correia (Podemos) é o candidato a deputado federal, mas a verdade é que Raimundinho seria um dos bons nomes de uma possível chapinha para disputar uma das oito cadeiras do Estado na Câmara. “Sou um soldado pronto para a batalha no posto que eu for escalado. Se houver consenso, inclusive com o Railson, podemos inverter as posições e ele será candidato a deputado estadual e eu saio para deputado federal sem problema”, diz Raimundinho.