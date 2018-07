Mulher é assassinada e adolescente fica ferido após tiros na Cidade do Povo

Mais um capítulo da onda de violência que assola o Acre ocorreu no início da noite desta segunda-feira (09), na Quadra 7 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do segundo distrito de Rio Branco. Uma mulher de 42 anos morreu e um adolescente ficou ferido após serem baleados por criminosos que fugiram tomando rumo ignorado.

A informação é de que a vítima fatal, Maria Auxiliadora Cunha da Silva foi alvejada com um tio no olho por apenas passar no local no momento dos tiros. O alvo seria dois adolescentes, entre eles um de 16 anos que foi baleado com um tiro na perna e o outro que conseguiu fugir.

A Polícia militar de imediato foi acionada e chegou logo após as Unidades do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), que prestavam os primeiros socorros ao ferido. O jovem alvejado foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa). A Delegacia de Homicídios já está no caso. O Corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Branco.