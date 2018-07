Motoristas de aplicativos de transportes da Capital, realizam concentração para tratar sobre lei

Mais de 63% dos acidentes de trânsito ocorridos na cidade de Rio Branco, no primeiro semestre de 2018, foram resolvidos por meio de acordos realizados nos próprios locais das ocorrências. Os dados são da Justiça Volante da capital, que, no período, realizou 644 atendimentos. Só no mês de junho deste ano, 95 chamadas foram atendidas pela unidade.

De acordo com o relatório estatístico da Justiça Volante de Rio Branco, somando-se os acordos feitos após os laudos técnicos, a conciliação, de janeiro a junho de 2018, alcançou 84,78% nas ocorrências atendidas.

Entenda a Justiça Volante

A Justiça Volante fomenta a conciliação entre as partes envolvidas em acidentes, por meio de intervenção judiciária in loco. O serviço é oferecido pelo Tribunal de Justiça do Acre, com o objetivo de disponibilizar atendimento aos cidadãos de modo rápido, prático, sem burocracia e com a possibilidade de resolução imediata dos conflitos de trânsito.

O trabalho jurisdicional itinerante garante o atendimento especializado. Para acionar o serviço, basta que os cidadãos liguem para o telefone (68) 9985-2750 ou 190, que uma viatura da Justiça Volante irá se dirigir até o local do acidente.

O atendimento da Justiça Volante é totalmente gratuito e funciona todos os dias, na Comarca de Rio Branco, das 7h às 22h.