Vitima de câncer, ex-vereador Daniel Nogueira morre em Porto Velho

Dados do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) mostram que houve uma redução significativa de 32% no número de focos de calor na região do Vale do Juruá, entre 2017 e 2018. Os dados foram confirmados pelo coordenador do órgão na região, Igor Neves.

A queda nas estatísticas é um resultado do trabalho pedagógico que vem sendo realizado junto aos empresários e produtores, mesmo no período invernoso. Além da punição, o órgão tem também conscientizado os populares sobre os prejuízos da queimada.

“Essa redução pode ser atribuída para nosso trabalho pedagógico em conscientizar o quão é importante preservar o meio ambiente e agora estamos na parte de fiscalizar”, disse.

Os órgãos de proteção ambiental são responsáveis pela prevenção e combate às queimadas, mas a população tem um papel fundamental, cada um fazendo a sua parte, pode resultar em melhorias para todos como evitar problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos.