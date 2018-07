Marcus Viana e Ney Amorim omitiram apoio a Lula neste domingo; Jorge esbravejou

A direção geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), o Pronto Socorro, mudou de mãos duas vezes em menos de um mês, após o médico Fabrício Lemos ter pedido exoneração do cargo alegando problemas pessoais. A médica Michelle Melo é nova diretora da maior unidade de saúde do Estado, hospital que se tornou alvo de denúncias constantes de usuários dos sistema público de saúde que reclamam do espaço físico, falta de leitos, falta de remédios e atendimento precário por falta de profissionais no entendimento ambulatorial.

A exoneração da enfermeira Maria Cristina Silva, que já faz parte da equipe de chefes da unidade e que respondia pelo hospital ainda não foi publicada, mas de acordo com informações de servidores do Huerb, a médica Michelle Melo, já responde pela direção desde a última sexta-feira. Procurada pela reportagem para saber quais os motivos de sua exoneração, a enfermeira Cristina informa que desde que assumiu a função ficou acertado que seria interinamente. “Vou continuar na gestão do Huerb como gerente de enfermagem”, destaca.

A enfermeira Cristina fazia parte da equipe do ex-diretor Fabrício Lemos, que entregou o cargo alegando questões pessoais. Nos bastidores, servidores chegaram a informar que Lemos estaria se desligando por falta de apoio e recursos necessários para gerir a unidade de saúde. O Huerb já foi alvo de várias denúncias no Ministério Público e também à polícia. Além dos problemas com a falta de médicos, pacientes são, rotineiramente, deixados nos corredores da unidade de saúde por causa da redução de leitos no hospital.

A médica Michelle Melo é a quarta a assumir a função de diretora geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Banco em três anos. O primeiro a dirigir o hospital, no governo de Sebastião Viana, foi o pastor Rodson Souza, demitido do cargo após diversas polêmicas envolvendo pacientes que reclamavam dos procedimentos adotados ele. Depois, foi remanejado a ouvidor da Saúde do Acre. Em seguida, Lemos, que pediu para sair após dois anos no comando, em seguida a enfermeira Cristina, que disse que assumiu o cargo interinamente enquanto um novo diretor era escolhido pelo governo.