Com R$ 15 mil de premiação, prefeitura de Boca do Acre anuncia Expoboca 2018

Começa na próxima quinta-feira (12), a 7ª edição da Feira Agropecuária de Boca do Acre, a Expoboca, evento criado para fortalecer a economia regional.

Maior rebanho bovino do Amazonas, Boca do Acre tem a pecuária como ponto forte na economia. Para a edição 2018, o destaque será a premiação de R$ 15 mil para os corajosos peões que vencerem a disputa no rodeio.

A coordenação confirmou ainda o concurso da rainha Expoboca e o sorteio de uma moto honda 0 km.

Entre as atrações musicais, estão confirmados shows de Hangel Borges, Marcos Nery, Trio Furacão, Matheus Lira e a atração nacional, Juan Marcus e Vinícius.

A Expoboca acontece no período de 12 a 15 de julho no Parque de Exposição da cidade.