Surto de sarampo volta a ameaçar o Brasil, e Sebastião Viana critica: “Vergonha”

O vice-presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Acre, Sórtenes Melo, esclareceu que o anúncio do governo sobre a correção dos benefícios da categoria, o chamado “soldão”, feito na tarde desta quinta-feira, 05, não se refere a aumento salarial e sim a uma mudança na composição da remuneração dos bombeiros e PM’s, o que não deixa de ser um benefício, já que dá segurança jurídica especialmente aos aposentados das duas categorias. Os penduricalhos, como eram chamados, foram incorporados aos salários.

“Não é um aumento salarial de nada. Trata-se apenas de uma mudança na composição salarial que passa a ser um soldo. Isso vai evitar questionamento jurídico futuro, principalmente para quem está na reserva”, lembrou Sórtenes.

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, na Casa Rosada, o governador Sebastião Viana disse que o benefício foi alcançado após um amplo estudo jurídico entre as secretarias de Segurança e de Gestão Administrativa.

“Nós precisávamos de um estudo jurídico. A Lei de Responsabilidade Fiscal cria restrições a todas incorporações. É uma tradição dela de não transformar benefício indireto em salário. Nós conseguimos com isso o quinto maior salário da Polícia Militar do Brasil e o quinto melhor salário do Bombeiro Militar do Brasil. Quando eu assumi, o salário de um Bombeiro Militar era o 23º do Brasil, hoje é o quinto. O salário hoje está em torno de cinco mil, quando eu assumi era em torno de mil e duzentos. Eles ainda tem a oportunidade do banco de horas que ultrapassa os seis mil reais.”

O governo informou que o serão beneficiados todos os 4, 5 mil nativos e inativos da PM e do Corpo de Bombeiros.

O anúncio do governo ocorre após uma série de protestos da PM e Corpo de Bombeiros.