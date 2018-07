Jovens que morreram em ataque criminoso no Oscar Passos não faziam parte de facção criminosa, dizem familiares

A tradicional desconfiança que ronda a Inglaterra em Copas do Mundo já se transformou em otimismo na Rússia. Alimentando o sonho de ser campeão mundial pela segunda vez em sua história, os ingleses ficaram a dois passos de concretizá-lo ao vencer a Suécia por 2 a 0 neste sábado, em Samara, avançando às semifinais do torneio pela primeira vez desde 1990. O zagueiro Maguire e o meia Dele Alli marcaram os gols do jogo.

O triunfo inglês faz com que a Inglaterra chegue às semifinais de uma Copa do Mundo apenas pela terceira vez na história. O English Team havia chegado a esta fase apenas em 1966, quando venceu o torneio em casa, e 1990, quando caiu para a Alemanha, que viria a ser a vencedora do torneio. Pronto para disputar uma vaga na final após 28 anos, o time de Gareth Southgate agora aguarda seu adversário, que virá do confronto entre Rússia e Croácia, que jogam em Sochi, às 15h (de Brasília).

Artilheiro da Copa do Mundo com seis gols, Harry Kane não conseguiu balançar as redes neste sábado. Esta foi a primeira partida em que o atacante entrou e campo e passou branco no torneio, tendo marcado anteriormente contra Tunísia, Panamá e Colômbia. Ainda assim, o capitão foi importante no ataque inglês, criando espaço para os companheiros e dando trbaalho à marcação sueca.

Embora a Inglaterra tenha controlado as ações ofensivas em boa parte do jogo, o goleiro Pickford foi uma das estrelas do confronto. Quando foi acionado, o arqueiro brilhou e fez três defesas fantásticas – que lhe renderam o prêmio de Homem do Jogo, concedido pela Fifa através de votação popular.