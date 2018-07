Jovem desaparecido há três dias é encontrado morto em região de fronteira

Na manhã deste domingo (8), equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate do corpo de Adresson Bezerra, desaparecido há pelo menos três dias após sair de sua residência no município de Plácido de Castro na última quinta-feira (05). O resgate foi em uma área de fronteira do Brasil com a Bolívia dentro de um lago.

A suspeita inicial é de que ele tenha comedido suicídio. Uma espingarda foi encontrada junto ao corpo e segundo familiares, ele estava com problemas de depressão e saiu de casa falando que iria tirar a própria vida. O tiro foi detectado na região do pescoço que saiu pelo crânio quando efetuado.

Apesar da suspeita inicial, o delegado do município, Carlos Bayma, não descarta outras hipóteses e vai investigar cada uma delas. O Corpo foi encontrado por amigos e parentes que faziam buscas pela região na manhã deste domingo.