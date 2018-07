Atlético vira em cima do Salgueiro e se mantem 100% jogando em casa

A mulher estava sem qualquer documento de identificação, mas populares a reconheceram como, Marta Santana da Silva, de 45 anos. Ela seria moradora do bairro Belo Jardim e deixou seis filhos após ser assassinada na manhã deste domingo (8), com três tiros, sendo um deles na cabeça.

De acordo com informações coletadas pela polícia, o fato se deu na Travessa Feijó, região do bairro Recanto dos Buritis. Com medo de retaliação os populares não quiseram colaborar, disseram apenas terem ouvido os disparos e quando perceberam a mulher já estava estendida na rua agonizando. Ela havia saído de um mercado. nas proximidades e ainda carregava as sacolas com compras quando recebeu os tiros.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), foi acionada, ao chegar no local só puderam atestar o óbito da vítima. O local foi isolado para os trabalhos periciais e em seguida o corpo foi enciumado a base do Instituto Médico Legal (IML). Investigadores da Homicídios também foram acionados e devem abrir inquérito para investigar mais esse assassinato.