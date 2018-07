Três são alvejados a tiros enquanto caminhavam na Cidade do Povo, na Capital

Três homens integrantes de uma mesma família, foram parar no Pronto Socorro da capital, após serem alvejados a tiros enquanto caminhavam na Rua Bacurau, na Cidade do Povo, no final da noite de sexta-feira (06).

De acordo com o coletado pela Polícia Militar, as vítimas eram dois irmãos e um cunhado. Os criminosos passaram atirando em uma motocicleta. Pelo menos três unidades do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), foram acionadas e após prestar os primeiros socorros encaminharam os três ao Pronto Socorro.

Na unidade, a informação é de que uma das vítimas foi alvejada com dois tiros no tórax, braço e antebraço, a outra levou dois tiros na região das costelas e a terceira baleada na região das nádegas.