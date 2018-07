Ouvidor que pediu prisão de Policiais do BOPE acusados de tortura pede exoneração para se candidatar

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MP/AC) essa semana, pelo crime de peculato. A informação está no site Juruá em Tempo, que obteve cópia da denúncia enviada à 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul.

Segundo a denúncia, o crime teria sido cometido quando Sales autorizou o pagamento que margeia R$ 600 mil a barqueiros contratados pela prefeitura para o transporte escolar de alunos da rede pública entre a cidade e a Comunidade “Boca do Moa”. Um dos barqueiros teria recebido, no papel, R$ 200 mil, valor muito acima do efetivamente pago.

A denúncia também alcança o ex-secretário de finanças do município, José Eudes Bandeira Freire. Um outro político da cidade também pode ser arrolado, já que foi citado por um dos barqueiros ouvidos pelo MP/AC. Este, por exemplo, recebia um salário mínimo, mas denunciado que teriam sido pagos valores maiores.

O golpe foi aplicado envolvendo os nomes e os respectivos CPF’s de dois donos de barcos (catraieiros) da cidade, os quais recebiam um salário mínimo por mês para a execução do trabalho enquanto os acusados ficavam com o valor principal, denunciou o promotor de justiça substituto e representante do Ministério Público na região, Antônio Alceste Callil de Castro.

O promotor pede a indisponibilidade de bens do ex-prefeito, incluindo dinheiro depositado em contas bancárias, automóveis e até mesmo a apreensão de semoventes (bois e cavalos) encontrados em grandes quantidades na fazenda de Vagner Sales.

Em depoimentos prestados, os barqueiros ouvidos confirmaram o transporte das crianças durante os 200 dias etivos, conforme contratado, No entanto, na prestação de contas enviadas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), que se negou a aprová-las apontando outras irregularidades, o então prefeito e seu secretário disseram que tais despesas foram da ordem de R$ 607.631,64.