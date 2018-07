Na lanterna da Série C Remo demite o técnico Artur Oliveira

A verticalização do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), o pronto-socorro da capital, está entre as unidades de saúde cujas obras se arrastam há anos, e com previsão de serem entregues, enfim, até o fim do mandato do governador Sebastião Viana (PT). Além do Huerb, outro nessa fila é o Hospital de Brasileia, com a construção iniciada em 2013.

As obras de ampliação do pronto-socorro foram iniciadas no último ano do mandato de Binho Marques (PT), em 2010. Nestes oito anos, a obra se figura como um elefante-branco às margens da avenida Getúlio Vargas, no Bosque. Segundo dados da Secretaria de Saúde, ao todo a verticalização do hospital terá um custo de R$ 28 milhões.

As obras estão atrasadas em pelo menos seis anos, já que a previsão inicial de entrega era em 2012. Uma nova licitação está em andamento para as obras de acabamento nas enfermarias e no andar destinado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Duas empresas estão na disputa; uma ofereceu proposta de R$ 8,9 milhões e outra de R$ 9 milhões.