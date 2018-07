Acidente entre carro e motocicleta deixa funcionário do Araújo ferido

Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (7), na rua Rio de Janeiro, região do bairro Floreta. Segundo informações, o condutor de um carro colidiu contra um motociclista, em um cruzamento bastante movimentado. O motorista parou no local para prestar socorro a vítima que se encontra consciente aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trânsito no local está lento.

Mais informações a qualquer momento.