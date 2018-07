Homem é morto a golpes de faca no bairro Liberdade, em Rio Branco

A Polícia Civil através da terceira regional, apresentou na manhã desta sexta-feira (06), a prisão de Francico Felipe da Silva Farias, de 21 anos, suspeito de envolvimento no latrocínio do Barman, Manoel Correia dos Santos Neto, de 28 anos, assassinado durante um assalto no dia 08 de maio deste ano, na Rua Belo Jardim, bairro Joafra.

Francisco Felipe foi preso na tarde de quinta-feira (06), no bairro Laélia Alcântara mediante um mandado de prisão cumprido pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil. Ele seria o condutor da motocicleta usada para a prática do crime. O principal suspeito de atirar, Elivelton Nascimento da Silva, de 22 anos, foi preso em menos de 24hs depois do ocorrido por uma guarnição da Polícia Militar. Ele confessou a autoria do assassinato, mas negou que a intenção dele seria de matar para roubar.

Entenda o caso:

O barman Manoel Correia havia acabado de chegar na frente de casa e estava parado em sua motocicleta mexendo ao celular, quando foi abordado pela dupla que armada anunciou o assalto. Ele teria reagido e acabou levando um disparo na região do tórax. A própria mãe foi quem teria ligado pedindo socorro, após ver uma pessoa caída no chão de frente a sua residência, sem saber que se tratava do próprio filho.