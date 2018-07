Homem é flagrado tentando tirar moto apreendida de guincho em movimento

O Uruguai sentiu demais a ausência de Cavani, machucado, e não foi páreo para o bom time da França – Suárez mal recebeu a bola. Sem sustos (ao contrário do que foi a vitória por 4 a 3 sobre a Argentina), a seleção francesa venceu por 2 a 0, nesta sexta, em Nizhny Novgorod, classificando-se para as semifinais e eliminando a Celeste Olímpica. Varane (de cabeça) e Griezmann (num frangaço de Muslera) fizeram os gols da França, que pegará o vencedor de Brasil e Bélgica na terça-feira, às 15h, pelas semifinais da Copa do Mundo. Detalhe: eles vão completos para o jogo, já que nenhum dos pendurados (Pavard, Pogba, Giroud e Tolisso) tomou cartão, e Matuidi cumpriu suspensão.

FOCOS DE TENSÃO

No geral, a França soube controlar bem o jogo, tendo superioridade na posse da bola (chegou a 62%). Mas o clima esquentou em alguns momentos, com divididas mais fortes, principalmente em entradas de uruguaios (que chegaram às quartas como o time de maior Fair Play, com um único cartão amarelo, de Bentancur). A maior preocupação do técnico francês, Didier Deschamps, era não deixar nenhm de seus pendurados receber o segundo amarelo. Conseguiu.

Por respeito aos uruguaios – Griezmann é fã declarado da cultura do país sul-americano – e também por conta da falha de Muslera no lance, o camisa 7 da França mal comemorou seu gol.