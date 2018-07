Abastecimento de Água ficará interrompido por 48 horas devido manutenção

A Agência de Notícias do Acre, o portal de notícias do governo Sebastião Viana (PT), terá seu site tirado do ar a partir deste sábado (7) em cumprimento à legislação eleitoral, que veda qualquer tipo de publicidade por parte das instituições cujos cargos estejam em disputa. Além do portal, as redes sociais vinculadas a ele também não estarão mais acessíveis.

Todos os canais de comunicação do governo só voltarão ao ar após as eleições de outubro, após o fim do primeiro ou segundo turno. De acordo com a secretária de Comunicação, Andréa Zílio, a página institucional do governo (www.ac.gov.br) será mantida por ser de utilidade pública.

Nele estão o Portal da Transparência, o Diário Oficial do Estado e serviços como emissões de certidões. Zílio explica que desde 2014, quando Sebastião Viana disputou a reeleição, o governo decidiu retirar do ar o seu portal de notícias.

“Naquela época ainda não se havia uma definição clara na lei, tanto que alguns Estados tiraram e outros não. O governo, para garantir a lisura do processo, achou por melhor tirar do ar”, comenta ela. Segundo Zílio, a legislação hoje está mais clara e recomenda a medida.

Sobre os veículos do sistema público, como rádio Aldeia e Difusora Acreana, mais a TV Aldeia, a secretária explica que eles serão mantidos por serem veículos de jornalismo público, cujo foco é a produção de conteúdo informativo, independente da agenda do governo.