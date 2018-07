Dona do “Guardião”, PC gastará quase R$ 15 mil com manutenção

O projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativos no transporte privado de passageiros em Rio Branco foi tema de debate na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, 05, e deve ir a plenário para votação.

A oposição criticou o fato de a prefeita “atropelar” a Câmara e não discutir o tema com os principais interessados: os motoristas de Uber.

O vereador Emerson Jarude citou a imposição da prefeita e reclamou que Socorro Neri sequer discutiu o projeto com os motoristas que trabalham com aplicativo de transportes. Ele também lembrou que há na Casa um projeto semelhante na Casa de autoria do vereador Roberto Duarte (MDB).

Ainda segundo a oposição, apenas a base da prefeita, mototaxistas e taxistas foram chamados para discutir o projeto dos aplicativos.

Por outro lado, o líder da prefeita Socorro Neri, vereador Eduardo Farias (PC do B), disse que os motoristas de Uber foram convidados a compor a comissão do projeto, mas se recusaram a participar. “O Uber foi convidado várias vezes e se recusaram a participar da comissão. Tem e-mails do convite.”