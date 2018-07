Oposição diz que Socorro Neri não discutiu projeto de aplicativos com motoristas de Uber em Rio Branco

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), presidente da Comissão de Segurança e Narcotráfico da ALEAC, se reuniu mais uma vez com a secretária de Estado de Administração, Sawana Carvalho, para obter informações a respeito do andamento do concurso da Policia Civil. O parlamentar estava acompanhado dos membros da comissão dos aprovados nas primeiras fases do certame.

Na reunião com a secretária, o parlamentar e os membros da comissão foram informados que sairá amanhã no Diário Oficial o resultado da segunda e terceira fase do concurso. Estas duas fases determina a classificação dos aprovados que irão fazer o curso de formação. Ao todo são 250 vagas para os cargos de: escrivão, agente de polícia, delegado e auxiliar de necropsias. Destarte que a última fase é a convocação para o curso de formação e, posteriormente a posse nos respectivos cargos.

Com relação a convocação, a secretária informou que após a publicação da fase de classificação no DOE, o governo vai discutir junto com a Secretaria da Fazenda a possibilidade de os postulantes aos cargos serem convocados para fazer o curso ainda este ano.

Jenilson Leite já se reuniu com a chefe da SGA quatro vezes para discutir a respeito dos dois concursos da Secretaria de Segurança Pública. Além da defesa que tem feito na tribuna da ALEAC. O deputado já se reuniu com a comissão dos aprovados dos respectivos certames para demonstrar seu apoio a esta causa, bem como leva-los perante aos secretários de Estado com objetivo de encontrar soluções para a conclusão dos concursos. “Estamos trabalhando junto ao governo para que se conclua as fases que antecedem a convocação. Pois precisamos urgentes de novos policiais nas ruas, garantindo a segurança da população acreana, além disso, s novos jovens, alguns já são pais de famílias, serão inseridos no mercado de trabalho”.

O concurso da Polícia Militar se encontra na última fase. O governo já publicou no DOE a fase de classificação. Para o deputado foi mais um passo importante que foi conquistado junto a gestão.