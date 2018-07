Na CBN, Secretário de Segurança fala em se acostumar com guerra entre facções e reclama de divulgação da violência

Nos últimos quatro dias, 13 pessoas foram assassinadas no Acre e outras 18 sofreram tentativas de homicídio. Os números assustam. Trata-se de mais um capítulo da guerra entre facções rivais no Acre pelos territórios do tráfico de drogas.

Até o secretário de Segurança Pública, Vanderlei Tomaz, parece admitir que o Estado está perdendo a guerra. Em entrevista à Rádio CBN nesta quarta-feira, 04, o delegado disse que o Estado do Acre trabalha com todas as forças para combater o crime, mas reconheceu: “Essa guerra se instalou e precisamos nos acostumar a ela. Não vivemos a mesma realidade que vivíamos sem essa instalação. É claro que nós não podemos naturalizar as mortes”, disse.

Vanderlei Tomaz afirmou ainda que os órgãos de comunicação não tem ajudado o Estado a divulgar “uma cultura de paz”.

Ele também lamentou o fato de a União não investir como deveria na fronteira do Acre com o Peru e a Bolívia, embora tenha reconhecido o trabalho das forças federais instaladas no estado.

“Os meios de comunicação contribuem nisso, são formadores de opinião. Os órgãos de comunicação não têm ajudado nisso, de divulgar uma cultura de paz, no sentido de alertar a sociedade enquanto a essa agregação e luta que é de todos nós.”

O secretário também lembrou que é necessário a sociedade se envolver no combate ao crime e acrescentou que as cidades menores são alvo das facções criminosas. Tomaz citou o caso dos quatro homicídios de membros de facções criminosas no último domingo em Assis Brasil, no interior do Acre, região de fronteira com o Peru.

“É uma cidade de fronteira e está inserida na área de retaliação de uma facção contra outra. As autorias foram identificadas, os mandados de prisão estão sendo expedidos”, afirmou.