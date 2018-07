Jenilson media conversas de concursados da civil e Militar

As constantes reuniões e aparições em posts de redes sociais de Gabriela Câmara, filha da missionária Antônia Lúcia (PR), com Ney Amorim (PT), pode sinalizar com o apoio do grupo político da ex-deputado ao pré-candidato ao Senado pela Frente Popular. É de conhecimento público o desentendimento de Antônia Lúcia com Marcia Bittar, esposa do pré-candidato ao Senado pela oposição, Márcio Bittar (MDB), quando elas trocaram empurrões em um palanque na campanha de 2014, quando Aécio Neves (PSDB) visitou o Acre.

Em seus comentários, Gabriela Câmara evidencia as cores partidárias de PR e PT não seriam obstáculo, já que Ney Amorim comunga dos mesmos pensamentos dos religiosos que integram a base de apoio de Antônia Lúcia, que seriam a defesa dos valores cristãos, como o direito à vida, o combate à dependência química e ações sociais. Gabriela destaca que “em uma política cada vez mais afetada por escândalos, desvios e interesses egoístas, acredito sinceramente que a amizade deve prevalecer”, exaltando o convite de Amorim para uma reunião.

“Eu aceitei o cordial convite do presidente da Assembleia Legislativa do Acre e pré-candidato a senador, deputado Ney Amorim, e conversamos longamente em seu gabinete pessoal. Fico feliz em saber que o deputado Ney, jovem e de uma nova safra de políticos, é defensor dos valores cristãos básicos como a formação familiar tradicional e tem travado amplo debate em defesa da vida. Ele me contou que é contra a liberação da maconha por entender que a dependência química tem sido o mal que destrói nossos jovens”, destaca Gabriela Câmara.

Ela destaca ainda que Ney Amorim seria contra o aborto e um homem religioso. “Ele é um incentivador das religiões cristãs e tem demonstrado respeito por nossos valores em meio a uma sociedade cada vez menos tolerante com questões ligadas à fé pessoal. Ney é uma exceção no meio de políticos que dão pouco valor aos valores cristãos ou apenas os usam quando convêm. Por tudo isso que reitero aqui o respeito e amizade que temos pelo deputado Ney e por sua esposa, Jackeline Amorim, mulher de fibra e valorosa”, ressalta a filha de Antônia Lúcia.

Mesmo declarando apoio abertamente à candidatura de Gladson Cameli (Progressistas) ao governo do Acre, diante destas declarações é possível deduzir que Antônia Lúcia terá um palanque dividido quando o assunto for os dois votos ao Senado. Ela fez várias aparições públicas com o senador Sérgio Petecão (PSD) que concorre à reeleição, mas nos últimos meses não sinalizou com adesão a pré-candidatura de Márcio Bittar, que é um dos nomes da chapa majoritária da oposição, pleiteando uma das duas cadeiras de senador pelo Acre em 2018.