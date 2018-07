CBF define que seleção Brasileira irá ao Rio, e não Brasília, em caso de hexa

A possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid ganhou novo capítulo. O jornal As noticiou nesta quinta-feira que o craque português já definiu as bases salariais com a Juventus: 30 milhões de euros por ano (R$ 136 milhões/ano). Segundo o jornal espanhol, CR7 e Juve estão acertados desde o fim de junho.

Mas a transferência depende do aval do Real Madrid. Segundo o jornal Marca, o presidente do time merengue, Florentino Perez, aceitaria negociar o jogador de 33 anos por 100 milhões de euros (R$ 456 milhões).

Cristiano Ronaldo não se conforma de receber menos que outras estrelas, como Neymar e Messi. No Real Madrid, Cristiano tem salário anual de 21 milhões de euros. Neymar tem ganhos de 38 milhões anuais. O salário de Messi chegaria a 55 milhões de euros.

CR7 ganha o equivalente ao recebido por Pogba, do Manchester United. A ira do português aumentou após o título da Liga dos Campeões, o terceiro seguido do clube madrilenho. Pouco após a conquista da Champions, Cristiano deixou claro seu descontentamento com a diretoria do Real.

Para ele, todas suas conquistas no Real ainda não foram recompensadas financeiramente pelo clube. Além de ter ordenado inferior a outras estrelas, Cristiano Ronaldo tem de dividir com o Real Madrid boa parte de seus ganhos com marketing, conforme estabelecido em contrato.