A violência nossa de cada dia

Leio nos sites que a segunda-feira e a terça-feira foram sangrentas. Várias mortes e outras tantas tentativas de homicídio. Vejo amigos evitando ir a bares, restaurantes e hamburguerias à noite, temendo arrastões. Outros estão colocando mais grades nas casas e empreendimentos, além de novos sensores, câmeras de segurança, travas, trilhos e itens que nem sei nominar, temendo assaltos, assassinatos. Não vou nem falar do pavor que é andar de bolsa e celular na mão, pois todos o conhecem bem.

Na casa onde carne, a moça do balcão tem uma garrafinha de água bonita. Digo que gostei e pergunto onde posso comprar uma igual. Antes de responder, ela me mostra como a garrafa é útil: gosto de malhar. Já não ouço mais música no celular, mas essa garrafa é ótima, olha: (abre e mostra um fundo falso onde guarda o celular dentro da própria garrafa e assim tem menos risco de ser assaltada.

Uns dias atrás, o ramal onde moram alguns amigos, antes um lugar calmo, sereno e tranquilo, foi tomado de surpresa com a chegada de caminhão do Corpo de Bombeiros, Bope, Samu, cães farejadores da Polícia Militar, isso por volta das seis da tarde. A vizinhança ficou em choque. Havia informações de que um homem tinha sido enterrado em cova rasa no ramal ao lado. Seu crime: depois de ter sido várias vezes assaltado, conversou com um dos líderes do tráfico no local onde morava sobre o assunto e terminou assassinado.

Observando e vendo tudo isso, fico pensando: como chegamos a esse ponto?

Nossa outrora calma e pacata Rio Branco se tornou uma cidade violenta e com vários bairros dominados por organizações criminosas. Somos reféns de nossas próprias casas. As pessoas têm medo de abrir e fechar seus portões. Conheço outras que mudaram de celular na tentativa de evitar roubos (celular mais barato e mais ‘descartável’). Há muito, joia é artigo para corajosos. E põe corajosos nisso.

Diante de tanta violência, medo e pavor, com uma ação policial fragilizada e magistrados ameaçados- sim, muitos também há tempos não saem de casa, pois julgam criminosos todos os dias – concluo que preciso estar cada dia mais centrada naquilo que está escrito palavra de Deus: Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela.

Que o Senhor nos guarde de todo mal.

