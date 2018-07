Um pequeno que dá bom exemplo

O pequeno município de Porto Valter é um dos mais pobres e carentes do Acre. O FPM da prefeitura é uma mixaria em relação à maioria dos municípios acreanos. Tinha tudo para estar em dificuldade para pagar até os servidores municipais, como era comum em gestões anteriores. Pois é de Porto Valter que vem o exemplo da boa gestão pública. O prefeito Zezinho Barbary (foto), do MDB, tem mantido em dias o pagamento do funcionalismo assim como todos os encargos, não deve fornecedores, só faz obra que pode pagar, e é bem avaliado pela população. Exatamente por isso, o Barbary aparece sempre nas pesquisas de opinião pública como o prefeito mais popular do Acre. A lição que fica é que para o bom gestor não tem crise econômica. A receita simples, aplicada na prefeitura de Porto Valter, se resume em só comprar, só fazer uma obra, se tiver dinheiro em caixa para o pagamento. Belo exemplo.

EXTREMAMENTE COMPETENTE

Se há uma vertente pela qual a nomeação da irmã do prefeito de Cruzeiro do Sul, Idelcleide Cordeiro, para a chefia do gabinete, não pode ser questionada, e a da incompetência. Idelcleide é extremamente competente, gerenciou com sucesso um órgão federal complexo como o IBAMA, e na gestão pública a qualificação é que importa. Fora isso, eu não discuto.

SAINDO DO FORNO

O deputado federal Major Rocha (PSDB) me garantiu ontem, durante uma conversa que, foi decidido que, a ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira (PSDB), disputará uma vaga na ALEAC. Isso torna a coligação PSDB-DEM para deputado estadual mais forte do que já é.

CONDIÇÃO DE CANDIDATURA

Os candidatos a deputado estadual, Lucila Bruneta (PP-CZS) e Marivaldo Figueiredo (PP-CZS) condicionaram quando saíram do MDB para serem candidatos á ALEAC pelo PP que, não houvesse a coligação PP-MDB. Situações como essa é que impedem a difícil aliança.

BRIGA POLÍTICA

Quem mais exige a coligação MDB-PP para deputado estadual é o ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Quer com isso implodir as candidaturas dos vereadores Marivaldo Figueiredo (PP) e Lucila Bruneta (PP), seus ex-aliados. Lucila era sua secretária de Saúde e braço direito.

DOBRADINHA FECHADA

Os deputados Nelson Sales (PP) e Gehlen Diniz (PP) acertaram uma dobradinha para esta eleição. Sales apoiará Diniz na sua reeleição e Diniz o apoiará para deputado federal. Ambos têm os seus principais redutos em Sena Madureira. E se elegeram com uma boa votação.

ESTÁ NO JOGO COM CARTAS NA MANGA

A candidata á deputada Meiri Serafim (MDB) tem fechado parcerias políticas importantes. Terá o apoio do deputado Chagas Romão (MDB), fala-se também do grupo do ex-prefeito de Brasiléia, Aldemir Lopes (MDB), e pesa a favor seu marido, prefeito Mazinho Serafim, ser bem avaliado em Sena Madureira. Não coloque, pois, seu nome, como figurante na chapa do MDB.

POLÍTICA É RENOVAÇÃO

Esta eleição vem trazendo uma gama de novos candidatos a deputado estadual e isso é bom.

MEDIDA EXTREMADA

O atual governador precisa tomar uma providência extremada, como montar um gabinete permanente de emergência para fazer frente às chacinas que estão apavorando os acreanos, não pode a situação continuar neste nível de tensão. As autoridades da segurança dizem que os que morreram têm ficha policial. Tudo bem. E a questão dos assaltos não elucidados?

SOCIEDADE DESPROTEGIDA

As famílias estão num restaurante, numa parada de ônibus, os bandidos param a moto, fazem um arrastão e em que deram a investigação para prender os culpados? Dá sempre em nada.

NÃO PODE FUGIR DESTA PAUTA

Os candidatos a governador têm que botar em suas pautas de debates, nos Planos de Governo a Segurança e a violência, não existe outro tema que seja mais importante do que este, hoje no Estado. Não se pode culpar os PMs e Policiais Civis, que trabalham no limite de suas forças.

CHAPA MORTE

Flaviano Melo (MDB), Jéssica Sales (MDB), Antonia Lúcia (PR), Marivaldo Melo (PSD), Mara Rocha (PSDB), Alan Rick (DEM), Nelson Sales (PP), Rudiley Estrela (PP), Carlos Beirute (MDB), Junior Paris-Dakar (PP) é a chapa dos partidos tradicionais da oposição à Câmara Federal.

NADA MENOS DE 20 MIL

Um candidato da coligação para a Câmara Federal dos partidos tradicionais da oposição não pense em se eleger com menos de 15 mil votos, porque há um equilíbrio entre os candidatos. É só dar uma olhada nos nomes da nota acima para perceberem que não tem um tolo.

CHAPA 2

A chapa 2 da oposição para deputado federal, formada, entre outros, por Charlene Lima (PTB), Vanda Denir (SD), Rosana Nascimento (PPS), Jamil Asfury (PSC) e Dr. Edson (PMN) e Junior Santiago (PP). Garante com certa tranqüilidade uma vaga na Câmara Federal. Quem?

É DIVERTIDO

Vez por outro encontro amigos que são candidatos a deputado estadual reclamando da penúria da campanha, por não terem recebido até o momento nenhuma ajuda dos candidatos majoritários. Escuto com paciência de um monge budista o choro e me divirto. É a política!

MARCHA PELA PAZ

Não me venham mais com a hipocrisia e cara dura de neste momento em que a violência tomou conta dos recantos da cidade de fazer “passeata pela paz”, para mascarar a situação. O fundo do poço em que a situação chegou exige medidas práticas e duras.

PURAMENTE EMBLEMÁTICO

Também é puramente emblemático fazer seminários sobre a violência e pedir no parlamento um minuto de silencio em protesto contra a violência. Que não volte a sugestão mais maluca que já me deparei: distribuição de apitos à população, para apitar em caso de perigo.

CHAPA ENCARDIDA

Deputados Raimundinho da Saúde (PODEMOS), Heitor Junior (PODEMOS), Dr. Juliana Rodrigues (PRB), André da Farmácia (PRB), Josa da Farmácia (PODEMOS) e Maria Antonia (PROS). Chapa encardida, só cobra criada! Pelo menos quatro embarcam para Manacapuru.

SEM SOMBRA DE DÚVIDA

O atual governador não falta com a verdade quando costuma afirmar que foi o governante acreano que mais investiu na agricultura. É verdade, seus antecessores do PT não investiram quase nada, a prioridade foi pau em pé. O atual governo teve que partir do zero nesta área. Só que o que foi feito ficou como orelha de freira, não teve uma divulgação à altura.

CONTINUA A NOVELA

Devido ao jogo do Brasil ficou para segunda-feira a reunião da executiva do PHS, que decidirá se o partido continuará ou não na FPA. Até lá, tudo o que se falar é no campo da especulação.

PRATO QUE SE COME FRIO

O pedido à justiça eleitoral para que decrete a perda dos mandatos dos vereadores Marivaldo Figueiredo (PP-CZS) e Lucila Bruneta (PP-CZS) é uma questão de honra para o ex-prefeito Vagner Sales, que quer com a ação derrubar os dois ex-aliados, considerados “traidores” pelo seu grupo. Não existe situação mais conflagrada na oposição do que em Cruzeiro do Sul.

NOMES UNIFICADOS

Os dois candidatos ao governo que polarizam até aqui as intenções de votos, Marcus Alexandre (PT) e Gladson Cameli (PP), conseguiram o mais importante numa campanha majoritária: os seus nomes não possuem nenhuma rejeição dentro das suas coligações.

VAI TER CHAPA

O deputado Chagas Romão (MDB) me disse ontem que o partido trabalha para conseguir formar uma chapa própria, completando os nomes já existentes. Já estava na conta do ridículo para o maior partido da oposição, ficar implorando de cabeça baixa, uma coligação com o PP.

PODE EMPLACAR

Basta dar uma olhada na chapa para deputado estadual do PDT para avaliar que poderá eleger dois deputados estaduais. Tem nomes fortes como o Gemil Junior, Tchê e Thiago Machado.

NA CONTA DOS BOATOS DE CAMPANHA

A experiência na área política me ensinou em mais de quatro décadas a ver sempre pelo lado cético uma notícia duvidosa. Por exemplo, não há como crer que o prefeito Ilderlei Cordeiro, dirigente do PP, partido do candidato ao governo, Gladson Cameli, fez acordo com o atual governador do PT de cruzar os braços em Cruzeiro do Sul na campanha. Acho mirabolante.