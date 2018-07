Repleto de Simbolismo e Emoção, Desfile Cívico encerra festividades de 108 anos da cidade de Brasileia

Brasiléia comemora hoje, terça-feira 3 de Julho, 108 anos de emancipação e história no estado do Acre, e para comemorar esse data especial a prefeitura vem realizando durante os últimos dias uma vasta programação para homenagear o município.

E para abrilhantar o dia em que o município centenário completa mais um ano, a Prefeita Fernanda Hassem juntamente com a Banda do 4º Batalhão de Infantaria e Selva – 4º BIS, realizou na madrugada desta terça-feira, 3, a Alvorada que desperta os munícipes e marca o inicio de um novo ciclo.

Com batidas alegres e musicas parabenizando o município a banda junto com a Prefeita Fernanda Hassem, o Secretário de Obras Carlinhos do Pelado, Major Lima do 7º Batalhão Especial de Fronteira, maestro Tenente Jairo, secretários municipais, moradores e equipe percorreram as ruas e avenidas do município alegrando a manhã especial do aniversário de Brasiléia.

O antigo maestro da banda municipal conhecida como José Honório, Humberto Praxedes, que acordou cedo para prestigiar a alvorada falou da importância dessa atividade.

“ Eu escutei os tiroteios (fogos) , daí me lembrei dos tempos que nós tocávamos na banda municipal, quando andávamos pelo meio da rua acordando o pessoal, batendo… Fazendo as alvoradas como era de costume a gente fazer. Quando a banda do 4º BIS chegou apresentando aqui pra nós, foi uma alegria muito grande e um prazer a nossa Brasiléia”, ressalta emocionado Praxedes.

A alvorada teve inicio às 5:00 horas em frente a prefeitura passando pelas ruas Marechal Deodoro (Rua da Goiaba) passando pelo marco histórico da cidade, Olegário França, Av. José Rui Lino até a praça Valdemir Lopes e dando continuidade até os principais pontos da cidade encerrando na Av. Manoel Marinho Montes na saída da cidade com destino a Assis Brasil.

Essa é a segunda edição da Alvorada realizada pela prefeita Fernanda Hassem que aos poucos vem resgatando a cultura e a tradição de Brasiléia.