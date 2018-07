Moradores bloqueiam Estrada da Sobral contra más condições de ruas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Gestão Administrativa (SGA), tornou pública no Diário Oficial desta quarta-feira, 4, a homologação do concurso da Polícia Militar do Acre que estabelece a contratação dos 250 aprovados no certame.

A partir da homologação, o concurso passa a ter validade de dois anos, e não apenas de seis meses, devido ao entendimento do governo de que é necessário fortalecer ainda mais o efetivo policial.

Para a secretária da SGA, Sawana Carvalho, a contratação é resultado de muito esforço. “É o reconhecimento e o comprometimento do governo com esses candidatos que foram aprovados no concurso no sentido de podermos realizar a contratação para que eles, efetivamente, se tornem servidores do Estado”, explica.

Todas as ações que estão sendo feitas com vistas ao fortalecimento da Segurança Pública, sejam em investimentos em recursos humanos, sejam em contratações ou em infraestrutura e equipamentos, representam parte do esforço da gestão de manter seu compromisso de enfrentamento ao cenário de violência no estado em razão da expansão do narcotráfico no Brasil nos últimos anos. Nesse sentido, por exemplo, a atual gestão é responsável pelo aumento de 30% no efetivo das forças de segurança do Estado.

O edital de homologação pode ser conferido na edição nº 12336 do Diário Oficial do Estado, e informações gerais referentes ao concurso público podem ser repassadas por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco e pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.