Membros do B13 gravam vídeo antes de matar adolescente do CV a terçadadas em Rio Branco

O Dia de Cooperar, também conhecido como o Dia C, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), em parceria com as cooperativas acreanas, fez do último sábado (30) uma data especial para muitas famílias de regiões carentes da capital Rio Branco.

Serviços como consultas médicas – com clínico-geral e pediatra -, enfermagem, orientações de higiene bucal, cortes de cabelo e recreação para as crianças foram oferecidos.

O Dia C ocorreu em duas áreas distintas: uma na escola Joelma Oliveira de Lima, no bairro Montanhês, e outra no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do São Francisco.

O primeiro foi organizado pelo Sescoop em conjunto com cooperativas como a Uniodonto, Coopermóveis, Servicoop, Alternativa, Copel, Cota, Cooprotec, Sicoob Acre e Sicoob Credisul.

A Coopermóveis, que reúne os moveleiros de Rio Branco, atuou na recuperação do parque infantil da escola e na casa de leitura. A Alternativa, dos mototaxistas, levou o grupo que fez a apresentação de capoeira, enquanto a Uniodonto esteve com profissionais que fizeram orientações sobre higiene bucal.

Já no São Francisco, o Dia C ficou a cargo da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais, Coopserge. Na ocasião, foram comemorados os 18 anos da maior cooperativa de trabalho do Estado com um bolo de 18 metros.

Ao menos 700 pessoas foram beneficiadas pelos dois eventos. Na escola do bairro Montanhês um dos serviços mais procurados foi o de atendimento médico. Muitas mães levaram seus filhos para serem consultados pelos pediatras. Ao todo, 20 médicos foram contratados para o Dia C.

Outra atenção para a criançada foi a recreação com partidas de futebol, pula-pula, palhaço, rodas de capoeira e oficinas de pintura. Ainda houve palestra de educação ambiental dada por Ângela Mendes, filha do líder seringueiro Chico Mendes.

“Este é um dia especial para as cooperativas. O dia de fazermos valer o sétimo princípio do cooperativismo, que é o de interesse pela comunidade. No Dia C consolidamos tudo aquilo que é desenvolvido ao longo do ano na parte social”, diz Emerson Gomes, superintendente do Sescoop no Acre.

Na área socioeconômica, foi apresentada a compostagem, que é o reaproveitamento do lixo para produzir adubo. Com apoio voluntário de engenheiros agrônomos da Delegacia Federal da Agricultura (DFA), os moradores do Montanhês aprenderam a como criar sua própria horta como fonte de rende e de alimentos. A compostagem também teve a iniciativa da Serviccop.

Quem foi ao Dia C ainda teve a oportunidade de solicitar seu conversor para a transmissão em HD fornecido pela equipe da TV Digital para as famílias de baixa renda.