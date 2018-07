Governo de Sebastião Viana é pior que o do Romildo, diz vereador N. Lima

Até o dia 08 de julho, pelo menos 40 concursos e processos seletivos municipais, estaduais e federais vão encerrar as inscrições para candidatos interessados em disputar 2.375 vagas nos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais, Alagoas, São Paulo, Sergipe, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Destacam-se as disputas para a Prefeitura Municipal de Nova Andradina-MS, Prefeitura de Pindaí-BA, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), na Polícia Militar do estado de Pernambuco (PM-PE) e na Polícia Federal (PF). Confira.

TCE-RS

São 18 vagas de nível superior para Analista de Controle Externo, com oportunidades para graduados em Administração Pública ou de Empresas, Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas e Sociais – Direito. As lotações acontecerão nos municípios de Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, Santo Ângelo ou Porto Alegre. A remuneração será de R$ 16.396,06.

Pelo site da FCC – www.concursosfcc.com.br/concursos/tcers117, as inscrições acontecem até 6 de julho, com taxa fixada em R$ 187,77. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em 26 de agosto, com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Analítico, Controle na Administração Pública, Auditoria Governamental, Administração Financeira e Orçamentária e Noções de Análise de Informações, Administração Geral e Teorias Organizacionais, Administração Pública, Gestão de Projetos e de Processos, Políticas Públicas, Matemática Financeira, Estatística, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo. Saiba mais.

Polícia Federal

São 500 vagas abertas nas funções de Delegado, Perito, Agente, Escrivão e Papiloscopista. Os cargos exigem nível superior e têm salários entre R$ 11.983,26 e R$ 22.672,48.

As inscrições no concurso da PF foram prorrogadas e encerram agora às 18 horas do dia 7 de julho, pelo site www.cespe.unb.br/concursos/pf_18, com taxas entre R$ 180,00 e R$ 250,00. As provas objetiva e discursiva acontecem em 19 de agosto em todas as capitais do país e o concurso prevê ainda exame de aptidão física, prova oral somente para o cargo de Delegado, prova prática de digitação somente para o cargo de Escrivão, avaliação médica, avaliação psicológica, avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado e de Perito e curso de formação profissional – Veja mais no edital do concurso PF 2018.

Prefeitura de Nova Andradina-MS

São 201 vagas em funções de todos os níveis, com salários entre R$ 1.100,57 a R$ 13.143,47. As vagas estão nas funções de Assistente de Ações Sociais, Agente de Conservação e Limpeza, Agente de Merenda, Agente de Serviços de Saúde, Auxiliar Veterinário, Merendeira, Motorista de Ambulância, Motorista de Ônibus, Motorista de Veículos Leve, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Moto Niveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator de Esteiras, Operador de Trator de Pneu, Pedreiro, Recepcionista, Telefonista, Trabalhador Braçal, Auxiliar de Serviços Básicos, Encanador, Eletricista Predial, Gari, Jardineiro, Lavador, Lubrificador, Mecânico, Vigia, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias, Agente de Inspeção e Vigilância Sanitária, Almoxarife, Assistente de Educação Infantil, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Laboratório, Fiscal de Posturas Municipais, Fiscal de Trânsito, Fiscal de Tributos Municipais, Técnico Agropecuário, Técnico de Análises Clinicas, Técnico de Cultura, Técnico de Dança e Teatro, Técnico de Enfermagem, Técnico de Esportes, Técnico de Farmácia, Técnico de Prótese Dentária, Técnico de Segurança de Trabalho, Técnico de Serviços de Saúde, Técnico de Serviços Organizacionais, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Edificações, Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Contador, Turismólogo, Educador Social, Profissional de Educação Física, Enfermeiro, Enfermeiro Auditor, Fiscal de Obras, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Médico Auditor, Médico Endocrinologista, Médico Urologista, Médico Angiologista, Médico Cardiologista, Médico Dermatologista, Medico Gastroenterologista, Médico Geriatra, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Homeopata, Médico Nefrologista, Médico Neurologista, Médico Neuropediatra, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Medico Clínico Geral, Nutricionista, Odontólogo Auditor, Odontólogo, Educador Social Pedagogo – Educação Infantil de 0 a 3 Anos, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor de Ciências, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Procurador Municipal, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Zootecnista.

As inscrições acontecem até o dia 5 de julho, no site www.fapec.org/concurso, com taxas entre R$ 80,00 e R$ 120,00. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 22 de julho, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Conhecimentos Pedagógicos, variando de acordo com a função. Será aplicada ainda etapa de títulos para funções de nível superior. Veja o edital.

Prefeitura de Pindaí-BA

O concurso de Pindaí tem vagas nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro, Gari, Jardineiro, Mecânico, Merendeiro, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor, Porteiro, Eletricista, Técnico de Sistema de Informações, Técnico de Enfermagem, Técnico em Fiscalização Ambiental, Técnico em Licenciamento Ambiental, Técnico em Radiologia, Agente de Combate às Endemias, Almoxarife, Arquivista, Assistente Administrativo de Patrimônio, Assistente Administrativo, Auxiliar de Dentista, Auxiliar de Disciplina, Digitador Faturista, Recepcionista, Advogado, Assistente Administrativo de Contabilidade, Assistente Administrativo de Licitações, Assistente Administrativo, Assistente Social, Controlador Interno, Dentista, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista e Psicólogo têm salários entre R$ 937,00 e R$ 6.000,00. No total, são 345 vagas de todos os níveis de escolaridade.

Com taxas entre R$ 50,00 e R$ 100,00, as inscrições vão até 5 de julho, presencialmente na Escola Ana Angélica, Rua Ana Angélica, S/N, Centro, Pindai-BA. A prova objetiva para todas as funções está prevista para 5 de agosto, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Gerais e Específicos. Haverá ainda prova técnica situacional para Advogado, Assistente Administrativo de Contabilidade, Assistente Administrativo de Licitações, Assistente Administrativo Nível Superior, Assistente Social, Controlador Interno, Dentista, Educador Social, Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista e Psicólogo; e prova prática para as funções de Mecânico, Eletricista, Motorista de Caminhão Pipa, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro e Pintor. Veja o edital.

PBH Ativos

Com oportunidades para candidatos de níveis médio e técnico, são 12 vagas nas funções de Técnico Administrativo, Analista Administrativo Financeiro, Analista Contábil e Analista Jurídico. As remunerações oferecidas então entre R$ 3.150,00 e R$ 5.775,00.

As inscrições acontecem até 6 de julho, pelo site www.ibgpconcursos.com.br, com taxas entre R$ 55,00 e R$ 85,00. As provas objetivas acontecem em 12 de agosto, com questões de conhecimentos gerais e específicos. Veja o edital.

Polícia Militar-PE

São 580 vags abertas para Soldado e Oficial na corporação. É exigido nível médio para Soldado e superior em Direito para concorrer a Oficial, além de idade entre 18 e 28 anos, estatura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens e carteira de habilitação de categoria mínima B. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.819,88 e R$ 9.007,56.

As inscrições vão até 8 de julho, no site da UPE – www.upenet.com.br, com taxas entre R$ 135,00 e R$ 150,00. A avaliação será composta de provas objetivas, realizadas em 12 e 26 de agosto; prova discursiva, somente para Oficial; exames médicos; exames de aptidão física; e avaliação psicológica. Saiba mais.

Encerram inscrições ainda nesta semana os concursos da Prefeitura de Braúnas-MG, Prefeitura de Pão de Açúcar-AL, Prefeitura de Pereira Barreto-SP, Prefeitura de Artur Nogueira-SP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), Câmara de Visconde do Rio Branco-MG, Prefeitura de Jaguapitã-PR, Prefeitura de Capão Alto-SC, Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) da cidade de Garça-SP, Prefeitura de Itanhangá-MT, Câmara de Pracinha-SP, Prefeitura de Guatapará-SP, entre outros.

Veja a lista completa: