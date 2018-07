Gás de cozinha deve ficar mais caro no Acre a partir desta quinta-feira

Cinco mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), na tarde desta quarta-feira (04), após serem flagradas por agentes penitenciários, tentando entrar no presídio Francisco de Oliveira Conde (Foc), com produto entorpecente na região genital.

As presas foram identificadas como, Irani Freitas de Souza, flagrada com 109g de maconha tentando entrar no pavilhão “K” do presídio. Maria Rosilene da Silva, presa com 250g de maconha, tentando entrar no pavilhão “L”. Suziane Santos de Souza, presa com 50g, tentando entrar no pavilhão “i” e Karina Mota Feitosa, com 11 barras de maconha. Esta tentava visitar o marido no pavilhão “F”.

A quinta e última, Poliana Oliveira da Silva, foi presa por tentar entrar na unidade com documento de visita falsificado.

O flagrante dos agentes se deu no momento da revista, quando as visitantes precisam passar pelo equipamento de scanner corporal que alerta sobre a presença de produto ilícito junto ao corpo. No caso delas, a droga estava escondida na região genital das mulheres.

Todas foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), e devem ser indiciadas pelo crime de tráfico de drogas.