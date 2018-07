Frente fria chega ao Acre na próxima segunda-feira, avisa professor Davi Friale

Aproveite os dias quentes até o próximo domingo, avisa o pesquisador meteorológico Davi Friale em seu site O Tempo Aqui. Friale prevê que uma forte onda de frio polar vai avançar rapidamente na direção da Amazônia e derrubar a temperatura, a partir de segunda-feira (9/7/2018), no Acre, em Rondônia, em Mato Grosso, no sul e oeste do Amazonas e nas planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

A frente fria – fenômeno que antecede o ar polar – chega na noite de domingo para segunda-feira, sendo que a sua aproximação pode provocar, no sábado e no domingo, chuvas passageiras em alguns pontos da região.

Os ventos passam a soprar ininterruptamente, com fortes rajadas, da direção sudeste, logo nas primeiras horas de segunda-feira.

Nestas primeiras análises feitas por O Tempo Aqui, as temperatura mínimas, ao amanhecer de terça-feira e de quarta-feira, deverão oscilar entre 13 e 16ºC, no leste e sul do Acre, no sul do Amazonas e no sul e oeste de Rondônia, e, entre 10 e 13ºC, na região de Cuiabá e no Pantanal de Mato Grosso.

No vale do Juruá (oeste do Acre) e em Porto Velho (capital de Rondônia), as mínimas devem oscilar entre 16 e 19ºC.

Em Goiás, apenas o sudoeste do estado, na região de Mineiros, terá uma leve incursão desta onda polar.