Espiritualidade é disciplina da faculdade de Medicina da UFF

Dezenas de caçambeiros que prestam serviços para a Emurb fecharam, na manhã desta quarta-feira, 04, o pátio do órgão no Distrito Industrial de Rio Branco em protesto por causa de uma dívida de um milhão com a categoria. O débito é referente aos meses de maio e junho.

A manifestação começou logo cedo. Os trabalhadores ocuparam o pátio da Empresa Municipal de Urbanização e fecharam a entrada do órgão até o diretor da Emurb prometer que o pagamento será efetuado ainda esta semana. Com a promessa, os caçambeiros resolveram suspender a manifestação.

Marcos Maia, integrante do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre, disse que se a Emurb não pagar a dívida até a próxima sexta-feira, a categoria voltará a fechar o pátio do órgão.

“A Emurb alega que não tem dinheiro, mas hoje está realizando uma licitação para mais de 30 máquinas. O diretor da Emurb disse que o órgão vai pagar até sexta-feira a dívida de um milhão. Se isso não acontecer a gente realiza novo movimento na segunda-feira”, afirma.