Defensoria Pública celebra parcerias para construção de unidade em Xapuri

Garantia de direitos e compromisso com o cidadão marcam solenidade de homenagem da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), realizada aos parceiros e articuladores da construção da Unidade Defensorial no município de Xapuri.

As parcerias realizadas com a Prefeitura Municipal de Xapuri, representada pelo prefeito, Bira Vasconcelos e articulação do deputado federal, Leo de Brito que destinou uma emenda no valor de R$ 500 mil reais para a construção da unidade, foram celebradas publicamente nesta terça-feira, 3.

“Eu jamais deixaria de apoiar um órgão tão importante para o Estado como a Defensoria Pública, que está sempre buscando servir a população e promovendo o acesso à justiça ao cidadão que mais precisa”, disse o parlamentar Léo de Brito.

“Além de Xapuri, também estamos articulando uma unidade no Segundo Distrito de Rio Branco, e fico muito feliz de participar desse projeto assim como foi realizado no Núcleo da Sobral. Quero externar minha satisfação e alegria de estar neste ato de fortalecimento das parcerias, que busca essencialmente garantir a dignidade do povo”, ressaltou.

Para o prefeito do município de Xapuri, Bira Vasconcelos o apoio da instituição é fundamental para assegurar qualidade nos serviços oferecidos à população.

“O município de Xapuri ainda tem muitos objetivos a serem alcançados, e um dos principais, é a garantia de direitos das pessoas, não adianta ver uma cidade bonita e limpa, se ainda tem pessoas que precisam garantir os seus direitos. A Defensoria Pública está aqui para realizar esse trabalho e estamos muito felizes por essa parceria”, afirmou.

Atuação da DPE/AC no interior

Visando o fortalecimento dos trabalhos da DPE/AC no interior do Estado, a Defensora Pública-Geral da DPE/AC, Roberta de Paula Caminha Melo destacou a importância da implantação desse projeto.

“A implantação da Unidade Defensorial no município de Xapuri é uma vitória muito significativa para todos nós, estamos muito felizes de estar alcançando nossos objetivos e de chegar cada vez mais perto dos que necessitam da Defensoria Pública”, disse.

“Hoje registramos uma singela homenagem de agradecimento a essas pessoas que tanto nos auxiliaram nessa gestão e que marcaram historicamente a nossa instituição. A Defensoria segue buscando firmar cada vez mais o seu papel constitucional na promoção dos direitos humanos, no patrocínio dos interesses tanto na área criminal quanto cível, de todas essas pessoas em situação de vulnerabilidade”, completou.

Localização

O terreno onde será construída a Unidade Defensorial no município de Xapuri está localizado na Rua Deocleciano Lago, nº 71, Centro.